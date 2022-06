Maddalena Corvaglia, non serve lo zoom per vedere tutto: l’ex-velina sfoggia il suo fisico scolpito al mare alzando la temperatura.

Amante del fitness e molto attiva come influencer, Maddalena Corvaglia è sicuramente tra le vip maggiormente sotto i riflettori in quest’inizio di estate 2022; il pubblico non si è di certo dimenticato dell’ex-velina bionda di Striscia la Notizia, partner di Elisabetta Canalis e continua ad esserne totalmente affascinato.

D’altronde, il tempo sembra non passare per Maddalena, che superati i quarant’anni sfoggia ancora non soltanto una bellezza dirompente, ma un corpo scolpito da fare invidia alle giovanissime showgirl; al mare incanta tutti, lo zoom non serve.

Maddalena Corvaglia, non serve lo zoom per vedere tutto: la showgirl da urlo al mare

Per quest’inizio di estate, la Corvaglia ha scelto di godersi alcuni giorni di relax nella sua Puglia, nello specifico in Salento; la showgirl ha infatti condiviso alcuni scatti della sua giornata al mare, mostrando la meravigliosa location del sud della sua regione.

A colpire però non è soltanto il mare cristallino e gli scogli, ma la bellezza tutta al naturale della Corvaglia; nella foto vediamo infatti protagonista Maddalena, con tanto di capelli sciolti, indossare un costume intero viola.

Il costume enfatizza al massimo il fisico scolpito dell’ex-velina, e oltre a metterne in mostra le gambe pare stringere davvero troppo il prosperoso décollété della Corvaglia; tra bellezza, eleganza e sensualità, la showgirl lascia tutti senza parole.

“Kisses from Paradise❤️💋 (Salento)” scrive la Corvaglia nella didascalia, chiedendo ai suoi tantissimi follower se preferiscano la sabbia o gli scogli; di certo, a prescindere dalla risposta, hanno tutti ammirato la sua bellezza, come si vede nei commenti al post.

Tantissimi i complimenti infatti sia all’ex-velina che al Salento, che a quanto pare insieme sembrano essere un mix incantevole capace di lasciare meravigliato chiunque; anche grazie alla presenza di una bellezza così unica, il posto diventa ancor di più un ‘paradiso’, con la Corvaglia pronta ad essere sempre più protagonista di questa estate.