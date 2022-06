Elettra Lamborghini: il costume chiede aiuto, non riesce a contenere tutto

Elettra Lamborghini pubblica su Instagram una foto spaziale mentre indossa un bellissimo costume. Ecco che cosa ha fatto impazzire i fan

Ancora una volta Elettra Lamborghini. La splendida influencer figlia d’arte ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan dopo aver pubblicato una foto particolarmente attraente. Il suo account Instagram è stato inondato di complimenti per via dello scatto che ha lasciato tutti senza parole.

La bellissima Elettra, infatti, si è mostrata in tutta la sua bellezza mentre indossa un costume spettacolare. L’influencer, modella e cantante italiana ha inoltre ricordato a tutti l’uscita di un nuovo tormentone estivo. Ecco come si è mostrata sui social la bellissima moglie di Afrojack.

Elettra Lamborghini: la foto in costume è spaziale

In occasione dell’uscita di “Caramello”, il nuovo brano che promette essere il nuovo tormentone estivo della stagione 2022, Elettra Lamborghini si è resa protagonista di uno scatto che ha lasciato tutti di stucco. La splendida moglie di Afrojack, infatti, si è mostrata con un bellissimo micro bikini che esalta abilmente il suo fisico.

La bellissima Elettra si è mostrata condividendo uno scatto sul suo account Instagram ufficiale. Nella foto, Elettra si presenta con un outfit piuttosto particolare e sensuale, così com’è lei. È stato incredibile, infatti, il successo del micro bikini preparato apposta per lei. Secondo quanto si apprende su Fanpage.it, infatti, la bella influencer si sarebbe preparata nell’ultimo periodo utilizzando la tecnologia EMS-Tone, utile a modellare alcune zone del corpo e farle apparire più toniche.

La cantante figlia d’arte è pronta per la prossima uscita del suo brano. Già un mese fa, infatti, aveva promesso novità ai suoi fan, scrivendo: “Work in progress, però se fate i bravi sì, lo farò uscire”. Dunque, con l’inizio imminente dell’estate sembra questioni di giorni prima di vedere la nuova hit.

Dopo il successo di Elettra grazie a brani ritmici e ballatissimi come Pem Pe, Tocame, Pistolero e il featuring con Giusy Ferreri in La Isla, la splendida influencer e cantante è pronta a sfornare un altro tormentone, dal nome particolarmente fresco e dolce: “Caramello”. Dunque, non resta che aspettare imminenti novità che ci diranno sicuramente di più su quello che sarà un ulteriore spettacolo della bellissima Elettra.