Una Vita anticipazioni, Aurelio esagera con Valeria: il Quesada esce allo scoperto con la donna che sta proteggendo, ecco cosa succede.

Aurelio decide finalmente di uscire allo scoperto e fare sul serio con Valeria. Come sappiamo, il Quesada ha assunto David per proteggere la donna, moglie di un tale Rodrigo che, a quanto pare, per una sua scoperta scientifica è stato minacciato di morte; l’interesse di Aurelio, però, non si ferma qui.

Stando alle anticipazioni per la lunga puntata di sabato 18 giugno, mentre Genoveva (dopo il tentativo di seduzione fallito con David) tenta di scoprire cosa le nasconde il marito, Aurelio farà un passo decisivo con Valeria, esagerando di gran lunga.

Una Vita anticipazioni, Aurelio esagera con Valeria

Dopo la passione iniziale, il matrimonio tra Aurelio e Genoveva è stato tenuto in piedi meramente da interessi economici; più volte il Quesada si è intrattenuto con altre donne, con la Salmeron preoccupata più che per il tradimento per il suo onore.

Nemmeno Genoveva, come abbiamo visto, si farebbe scrupoli nel tradire Aurelio, ma il più vicino a rompere la fedeltà coniugale è sicuramente il Quesada; stando alle anticipazioni del 18 giungo, l’uomo uscirà finalmente allo scoperto e, dopo aver apprezzato in segreto Valeria, le farà delle avances esplicite.

La donna, rimasta sconcertata dall’improvviso comportamento di colui che dovrebbe essere il suo protettore, riesce ad uscire dalla situazione solamente grazie all’arrivo provvidenziale di David; dopo questa situazione, Valeria dovrà sicuramente guardarsi le spalle.

Cosa farà David dopo le avances di Aurelio? Nelle ultime puntate, pare proprio che l’uomo si stia davvero interessando alla sua ‘finta moglie’ Valeria e potrebbe essere proprio lui a proteggerla dalle grinfie di Aurelio, un uomo decisamente senza morale.

Intanto, per quanto riguarda gli altri personaggi, Fabiana rifiuta categoricamente una proposta di vendita arrivata per la pensione, mentre Ramon è sempre più contrariato dalla cerimonia pubblica d’inaugurazione della piazza; addirittura Eduardo Dato in persona vorrebbe presenziare, ma il Palacios è contrario al ricordo del figlio per fini politici.