Wanda Nara in palestra? L’occhio cade proprio lì: il caldo non ferma la showgirl argentina, che come al solito incanta.

Non passa periodo in cui, almeno per un attimo, i riflettori non siano puntati su Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi è ormai un’affermata imprenditrice nel mondo della moda e dei cosmetici, ma allo stesso tempo non smette di posare come modella e sponsorizzare prodotti.

In attesa di godersi al meglio il caldo, il sole e il mare, Wanda continua a dedicarsi all’attività fisica, di cui di certo su di lei si vedono i risultati; il video girato durante l’allenamento alza la temperatura, l’occhio cade proprio lì.

Visti i suoi tanti follower, la Nara decide spesso di condividere sul suo profilo Instagram vari momenti della sua giornata, compresi quelli dedicati all’attività fisica e all’allenamento.

Di recente infatti, la showgirl argentina ha pubblicato un nuovo video che la riprende in una sessione d’allenamento, intenta a pedalare sulla cyclette; con tanto di capelli raccolti e top sportivo, Wanda incanta tutti col suo fascino e con il suo corpo scolpito.

Durante il video infatti, sono le sue generose forme a prendere la scena, col décollété davvero contenuto a stento dal top rosa strettissimo; il dettaglio, ai vari fan, non è sfuggito.

“Vuoi allenarti col mio allenatore?” chiede Wanda ai suoi follower, taggando direttamente l’attaccante del PSG; il video ha suscitato le reazioni di tutti i follower, che oltre a riempire di mi piace il post hanno lasciato sotto tantissimi commenti.

Come spesso succede, Mauro Icardi ha lasciato un cuore alla moglie, con tanto di emoticon del braccio; quanto ai fan, in tantissimi hanno espresso la loro ammirazione per Wanda, commentando con complimenti in diverse lingue.

Nel pieno dell’inizio dell’estate 2022, la Nara decide di alzare decisamente la temperatura; come ormai diversi anni a questa parte, anche in questi ulteriori mesi estivi la showgirl argentina vuole essere protagonista.