Una Vita anticipazioni, David la respinge nonostante le sue avances: evento a sorpresa nella nuova puntata della telenovela.

L’inaugurazione della piazza dedicata ad Antonito è alle porte, ma Lolita (nonostante sia contenta dell’aiuto di Marina) riceve a sorpresa una lettera del Partito Conservatore; inoltre, Ramon continua a essere contrario alla cerimonia e a scontrarsi, per questo, con la nuora.

Grande protagonista dell’ultimo periodo anche David, che pare essere sempre più vicino a Valeria; il sottoposto di Aurelio, mentre ha deciso di cimentarsi nel ruolo di agente di Borsa, dovrà ora fare attenzione alle sue avances. Ecco cosa succede il 17 giugno, l’uomo la respinge.

Una Vita anticipazioni, David la respinge nonostante le sue avances: la puntata del 17 giugno

David e Valeria sono entrati subito nei pensieri di Genoveva, che è convinta che i due siano legati in qualche modo segreto a suo marito Aurelio; il Quesada, dal canto suo, continua a tenere all’oscuro la Salmeron del perché sta proteggendo Valeria, mentre si è evidentemente invaghito di lei.

Stando alle anticipazioni della puntata in onda su Canale 5 il 17 giugno, Genoveva continuerà ancora ad indagare sulla coppia e, dopo aver organizzato una cena a quattro, decide di sfoderare le sue armi di seduzioni.

Sapendo che Valeria è fuori casa, si reca da David e cerca di sedurlo, nonostante l’uomo la respinga e si dica fedele alla moglie. Sorpresa dalla reazione di David, la Salmeron cercherà di spiegargli che, in realtà, voleva solo provare la sua lealtà ad Aurelio; anche questo tentativo della Salmeron, sempre più messa in disparte, non va a buon fine.

Chi invece finalmente ha ottenuto qualcosa è Liberto, che si è accorto di non avere fondi a sufficienza per effettuare la spesa improvvisa per ristrutturare l’unico immobile che ha ancora in affitto e che gli porta guadagno; fortunatamente, è riuscito ad ottenere una somma in prestito dalla sua famiglia.

Guillermo invece è pronto a lanciarsi alla conquista della nipote di Rosina, Azucena; scoperta la sua passione per la poesia, si finge interessato per attirare la sua attenzione.