Marco Liorni: la cifra che guadagna ogni giorno, da non credere

Scopriamo insieme quanto guadagna quotidianamente il noto autore e conduttore Marco Liorni – la cifra è da capogiro.

Come ogni anno, i palinsesti offrono al pubblico italiano determinati programmi di intrattenimento. Questo permette a molti conduttori di farci compagnia, soprattutto durante la stagione invernale. Tra i volti che non mancano mai non possiamo non fare riferimento ad Amadeus – reduce dal successo di tre edizioni del Festival di Sanremo – ma anche Carlo Conti, Insinna e Marco Liorni. Attualmente, il conduttore si trova al timone di Reazione a Catena, trasmissione che vanta un successo dopo l’altro e ottime percentuali di share.

Reazione a Catena prosegue da ben 16 edizioni e – nel corso dell’esistenza della trasmissione – sono stati diversi i volti scelti per potere svolgere il ruolo di guida. Primo fra tutti Pupo, dopodiché fu il turno di Pino Insegno, Amadeus, Gabriele Corsi e dal 2019 appunto Marco Liorni. Il programma che vede protagonista due squadre il cui obiettivo è quello di accumulare una cifra sostanziosa per il montepremi, appassiona gli italiani da diverso tempo – per un totale di più di 1350 puntate. Ma quanto guadagna il conduttore grazie dell’ormai storica trasmissione? Scopriamolo insieme.

Marco Liorni: quanto guadagna come conduttore?

Come abbiamo sottolineato precedentemente, Marco Liorni conduce Reazione a Catena dal 2019 e di conseguenza sono molti gli italiani abituati alla sua figura in relazione al programma. Il carattere mite e professionale ha letteralmente conquistato i telespettatori, tanto che la presenza dell’autore televisivo pare sia stata confermata anche per la prossima edizione. Dato il successo e la storicità del programma, in molti possono pensare che Liorni guadagni cifre da capogiro, in realtà non è proprio così.

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Liorni guadagni una cifra che oscilla dai 2500 ai 5000 euro a puntata, per un guadagno annuale intorno ai 300 mila euro. Sicuramente non parliamo di cifre misere, tuttavia – in relazione agli stipendi dei colleghi, facciamo riferimento ad un valore per così dire ragionevole, sicuramente inferiore agli stipendi per esempio assegnati ad Amadeus, oppure a Bonolis e Scotti nel caso di Mediaset. Insomma, niente di sconvolgente se pensiamo ai guadagni stellari intascati dai vertici Rai grazie alla sua conduzione di Reazione a Catena.