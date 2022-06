Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento di oggi della nostra amata soap opera Turca.

Anche oggi, 17 giugno, abbiamo modo di vedere un episodio di Brave and Beautiful, dove le storie si stanno complicando sempre di più e dove succede sempre qualcosa che ci lascia senza parole.

Come abbiamo visto hanno tentato di avvelenare Shuan che per poco non ha perso la vita, insieme al figlio che porta in grembo, il giorno delle nozze di Cesur, e forse ci stiamo avvicinando su chi ha commesso questo incredibile gesto.

Brave and Beautiful anticipazioni: Chaide viene arrestata

Le indagini proseguono senza un momento di pausa, come è giusto che sia e la Polizia ha prima interrogato Bulent, perchè era stato visto buttare qualcosa nella spazzatura il giorno del matrimonio di Cesur e Shuan.

Ma lui continua a dire che non ha fatto assolutamente nulla, anche se Riza aveva cercato di convincerlo a mettere la fiala nell’acqua, addirittura rapendolo, ma alla fine ha cambiato idea, non poteva assolutamente aiutarlo con questa richiesta.

Se non è stato lui chi ha mandato la bella Suhan in ospedale dove hanno scoperto che c’era una altissima dose di veleno nel suo sangue? Serhat, ovvero il procuratore continua le indagini, e quando è stato il turno di Hikmet ha confessato tutto.

Riza aveva rapito ben tre persone, ovvero Bulent, Hulya e Cahide, quindi tra di loro c’è sicuramente il colpevole del fatto incredibile contro la nota imprenditrice turca, ma il figlio di Mihriban è stato scagionato.

Anche perchè, quando ha buttato effettivamente il flacone nella spazzatura era completamente integro, il commissario, quindi perquisisce la borsa della moglie di Korhan e al suo interno trova proprio la fiala in questione.

Cahide urla a gran voce che lei non ha fatto assolutamente nulla, che è stata incastrata, ma la donna, giustamente viene arrestata, come andrà a finire? Sarà stata veramente lei a compiere il gesto?

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5 e capire meglio se anche lei è stata incastrata oppure ha compiuto il gesto.