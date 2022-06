Beatrice Valli e Marco Fantini, arriva un nuovo matrimonio: ecco l’annuncio dell’influencer sui social, grande gioia per i due.

E’ passato ormai diverso tempo da quando Beatrice e Marco si sono conosciuti a Uomini e Donne; a differenza di tante altre coppie del dating show, e seguendo l’esempio di altre, i due sono ancora insieme ed hanno costruito una meravigliosa famiglia.

Per questo, verso la fine di maggio, i due hanno deciso di fare il grande passo e sposarsi; la festa pare però non essere finita per la coppia, pronta a festeggiare un nuovo matrimonio.

Beatrice Valli e Marco Fantini, arriva un nuovo matrimonio: l’annuncio

Beatrice e Marco si sono sposati con rito civile lo scorso 29 maggio a Capri ma a quanto pare hanno intenzione di celebrare di nuovo le loro nozze; ad annunciare un secondo matrimonio è la stessa influencer sul suo profilo Instagram, che ha svelato i dettagli di questa nuova cerimonia.

“Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano deciso di fare direttamente il rito civile nella villa“ le parole di Beatrice sul ‘primo’ matrimonio, a cui seguono poi le spiegazioni sulla seconda cerimonia.

“Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa” spiega l’influencer, che dunque avrà modo di presentarsi nuovamente all’altare col suo Marco. I due sono davvero tanto innamorat e più affiatati che mai, come dimostra la scelta di pronunciare il fatidico sì, e anche per ben due volte.

Intanto, Beatrice ha smentito la notizia su una sua nuova gravidanza; insieme a Marco ha già due bambine, Bianca (nata nel 2017) e Azzurra, nata nel 2020.

Da una precedente relazione invece la Valli ha avuto da giovanissima Alessandro, il suo primogenito; a quanto pare i due hanno intenzione di allargare ancora di più la famiglia, ma per il momento la cicogna non è in arrivo e i due si godono i festeggiamenti delle nozze.