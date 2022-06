Barbara D’Urso shock, torna al suo primo amore: potrebbe essere arrivata davvero la svolta per la nota conduttrice Mediaset.

Rispetto agli scorsi anni, nell’ultima stagione televisiva Barbara D’Urso si è vista stravolgere il suo spazio; chiusi Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, la conduttrice campana si è dovuta ‘accontentare’ dello spazio dato a Pomeriggio Cinque, con all’interno comunque un cambio di rotta artistico evidente.

Negli ultimi mesi, la D’Urso si è messa alla prova con La Pupa e il Secchione Show su Italia 1, anche se ci sono state diverse critiche; la prossima stagione televisiva cambierà qualcosa? Intanto, lei decide di tornare al suo ‘primo amore’.

Barbara D’Urso shock: torna al suo primo amore

In attesa di capire come si evolverà il suo futuro a Medaset, l’esperta conduttrice pare proprio che abbia deciso di ritornare al suo ‘vecchio’ amore: la recitazione. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la D’Urso sarà infatti impegnata prossimamente in Taxi a Due Piazze, spettacolo di Ray Cooney diretto da Chiara Noschese. Tra gli altri attori, oltre a Barbara D’Urso, troviamo anche Rosalia Porcaro.

Lo spettacolo che vedrà di nuovo ‘Carmelita’ sul palco farà il suo debutto il prossimo anno, nella primavera del 2023; la messa in scena è prevista per ogni fine settimana in tutta Italia. Nei primi mesi del 2023 dunque, la conduttrice si dividerà fra teatro e impegni televisivi, conciliando due delle sue grandissime passioni.

Prima di spopolare come conduttrice su Canale 5, d’altronde, la D’Urso oltre ad essere un’apprezzata attrice cinematografica e televisiva ha recitato in diversi spettacoli teatrali; a partire dal ’93 ha collaborato con grandi attori e registi teatrali, anche se ormai da tempo non calca il palcoscenico di un teatro.

L’ultima sua apparizione come attrice teatrale risale infatti al 2008, quando è andata in scena con Il letto ovale di John Chapman e Ray Cooney; proprio da quest’ultimo Carmelita è pronta a ripartire per allungare il suo curriculum teatrale, destinato a questo punto ad arricchirsi sempre di più.