Valentina Ferragni, ma il costume c’è? L’influencer e imprenditrice da subito sfoggio di grande bellezza in quest’inizio di estate, eccola.

Non soltanto Chiara, ormai lo sappiamo bene; il web è pazzo anche di Valentina Ferragni, influencer e imprenditrice anche lei attiva, come la sorella, nel mondo della moda e del beauty.

Sempre bionda con gli occhi azzurri, Valentina è attivissima sui social e spesso posta alcuni scatti che enfatizzano tutta la sua bellezza; il costume sembra non esserci, la foto è da urlo.

Valentina Ferragni, ma il costume c’è? L’imprenditrice bellissima, eccola

Fascino e classe, oltre che talento, contraddistinguono anche Valentina Ferragni, che in questa estate 2022 ha deciso subito di imporsi tra le vip protagoniste mostrandosi più bella che mai.

In un recente post apparso sul suo profilo Instagram, l’imprenditrice ha deciso infatti di farsi immortalare con un particolare bikini a fascia, che mette in evidenza tutta la sua silhouette.

In primo piano le gambe dell’influencer, mentre il florido décollété è contenuto dal costume, incrociato sul collo; coi capelli biondi mossi, la Ferragni illumina lo scatto lasciando senza parole tutti i fan.

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti di vip, amici e fan. La sorella Francesca ha lasciato l’emoticon della fiamma, stessa cosa fatta da Giulia Salemi che aggiunge anche nel commento un “Uuuuuuu”, a enfatizzare la bellezza di Valentina; immancabili poi diversi cuori e le emoticon con gli occhi a cuoricino della sorella Chiara.

I fan non hanno resistito ed hanno riempito di complimenti la Ferragni, sia per la sua innegabile bellezza sia per la scelta del costume, che a quanto pare è stato molto apprezzato da tutti.

Siamo solo all’inizio dell’estate, ma anche Valentina ha tutta l’intenzione di continuare a mostrare i suoi particolari bikini, mostrandosi più bella che mai, mentre la sua carriera nel mondo della moda e del beauty prosegue a gonfie vele; solo al giorno d’oggi, solamente i follower su Instagram sono quasi 4 milioni e mezzo.