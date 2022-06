Una Vita anticipazioni, Liberto è senza parole: altri guai in vista per il Mendez alle prese con una crisi finanziaria, ecco cosa succede.

Altri guai in vista per Liberto, che ormai da tempo si trova a dover fronteggiare una grave crisi economica. Il salto temporale avvenuto nella telenovela dopo l’attentato non soltanto ci ha presentato nuovi personaggi e i problemi di Felipe e Ramon, ma anche una nuova condizione per Rosina e Liberto.

I due sono costretti da tempo a stringere la cinghia per via di alcuni problemi finanziari; stando alle anticipazioni per la nuova puntata del 16 giugno, proprio in merito a questo, il Mendez resterà senza parole.

Una Vita anticipazioni, Liberto è senza parole: cosa succede il 16 giugno

A causa di una crisi finanziaria, Liberto e Rosina sono da tempo costretti a risparmiare; i loro unici proventi arrivano da una casa in affitto, unica proprietà che gli è rimasta insieme all’appartamento ad Acaçias.

Con l’arrivo della sorella di Rosina, Hortensia, la situazione sembrava destinata a peggiorare, ma in realtà i due scoprono che anche l’altra Rubio è in rovina; unendo le forze e sfruttando anche la tenuta di famiglia della moglie, Liberto aveva previsto un miglioramento delle finanze.

A rovinare i piani di ripresa del Mendez arriva però un imprevisto; nell’immobile che ha in affitto si devono svolgere necessariamente dei lavori di ristrutturazione, dunque altre spese impreviste che riportano la famiglia indietro.

Per questo, stando alle anticipazioni per la prossima puntata della telenovela, Liberto andrà alla disperata ricerca di un prestito, che possa permettergli di investire e dunque di avere altri guadagni.

L’impresa sembra però essere piuttosto ardua; Felipe è continuamente assalito da crisi, mentre Ramon ha già provveduto a prestare una somma di denaro a Liberto, e il marito di Rosina non vuole rivolgersi di nuovo a lui.

Qualcuno riuscirà ad aiutare Liberto e a permettergli di investire, in modo da avere nuovi ricavi? Rosina è più preoccupata che mai e la sorella Hortensia comincia a dubitare delle capacità gestionali di suo marito.