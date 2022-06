Vediamo insieme che cosa ci attendere per il nuovo appuntamento della soap opera ambientata a Madrid.

Anche oggi, 15 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che sta affascinando un numero incredibile di telespettatori da casa ed ogni giorno aumentano.

Come sappiamo è tutto ambientato in una Madrid del 1913 circa e le storie che vediamo sono veramente molto lontane dal nostro vivere quotidiano, infatti ancora le donne non avevano tutti i diritti che hanno oggi.

Sei Sorelle anticipazioni: Elisa gioca molto sporco

Iniziamo dicendo che tra tutte le sorelle che stanno sentendo in modo importante il peso della bugia sulla morte del padre, quella che ha un peso maggiore è Blanca, perchè sta mantenendo il segreto, oltre che con i colleghi in fabbrica anche con la famiglia del suo futuro marito.

La suocera, infatti si è mostrata una donna molto attaccata al lusso e all’eccesso, Donna Dolores, infatti non sa che la famiglia non ha più soldi, e la Silva cerca di frenare le voglie di grandezza della donna per il giorno del matrimonio con il figlio.

Ma Blanca, inizia a stancarsi si questa situazione che sta vivendo e presto potrebbe fare qualche passo falso, a causa di una forte crisi di nervi, speriamo solamente che non riveli tutta la verità.

Donna Dolores, capendo che la giovane non vuole spendere molto, anche se viene da un’ottima famiglia, inizia a studiare tutte le sue mosse, e forse capirà qualcosa di troppo, passiamo invece all’altra sorella, Elisa.

La giovane si è innamorata di Salvador Montaner, e non ha alcun problema ha mostrare i suoi sentimenti, ma l’uomo, ovviamente non ha dato peso a queste attenzioni e le ha viste come tenere e comiche.

Ma Elisa non ha alcuna intenzione di gettare la spina, decide, quindi, di mettere in atto un piano vero e proprio, grazie al suo amico di sempre Carlitos, che è innamorato di lei, segretamente.

La bella Silva, lo invita per un pomeriggio, lontano da casa, ma farà parte di un gioco sporco, e fingerà che lui ha provato a baciarla, sotto gli occhi proprio di Salvador, ed il Montaner accorre subito, strattonando il ragazzo via da lei.

Ecco che ha ottenuto quello che voleva, ma Salvador non è ingenuo e capisce immediatamente che cosa è successo, lei voleva solamente le sue attenzioni e per questo motivo informa immediatamente le sorelle, Adele e Diana che puniranno la ragazza.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa per capire cosa succederà.