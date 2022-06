Sanremo 2023 shock: ci sarà lei in gara? La voce

Indiscrezione shock su Sanremo 2023, Amadeus sarebbe riuscito a riportare in gara una nota cantante. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Vediamolo insieme.

Proprio nelle ultime ore, il direttore artistico di Sanremo ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha ammesso la volontà di riavere in gara Mina. Siete curiosi di scoprire le sue parole? Vediamole insieme.

Amadeus vuole Mina a Sanremo 2023, scopriamo tutti i dettagli

Le sue parole sono state: “E’ un sogno impossibile e irrealizzabile, come chiunque farei di tutto per riuscirci. C’è sicuramente questo desiderio anche se non è accompagnato da un progetto vero e proprio, magari potesse accadere”

Per scoprire cosa accadrà, non ci resta che aspettare le prossime novità sul Festival più seguito al mondo. Intanto sappiamo che Amadeus inizierà a lavorare al prossimo Festival di Sanremo, a partire da settembre.