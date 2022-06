Sabrina Salerno: il body mostra tutto, guarda!

Sabrina Salerno, il body mostra tutto: la cantante continua a sfoggiare tutta la sua bellezza e sensualità in un nuovo scatto.

In qualunque stagione dell’anno, ormai da diverso tempo a questa parte, Sabrina Salerno sfoggia tutta la sua bellezza senza tempo, che dagli anni ’80 incanta generazioni su generazioni.

L’estate comunque pare essere la stagione che più mette in risalto il fascino e il corpo scolpito della Salerno, che questa volta sul suo profilo Instagram si è mostrata con un body trasparente che mette davvero in risalto tutto.

Sabrina Salerno, il body mostra tutto: eccola

In attesa di tornare protagonista in tv, come fatto quest’anno nell’inedita veste di ballerina a Ballando con le stelle, la Salerno continua ad essere attivissima sui social e a posare come modella.

In un nuovo post, la cantante si è mostrata ai suoi follower con un particolare outfit, fatto di un body trasparente di pizzo abbinato a dei pantaloni delle stesse fattezze. L’abbinamento, elegante e sensuale, mette in evidenza il corpo della Salerno, col suo generoso décollété contenuto solamente da un reggiseno di pizzo.

“Coming soon…” scrive la cantante nella ddiascalia, ad anticipare probabilmente altre informazioni su un nuovo progetto che ha iniziato; i follower, oltre che incuriositi, sono rimasti ancora una volta incantati da tutta la bellezza di Sabrina, che non smette mai di sorprendere.

Oltre a tantissimi like, sono arrivati anche innumerevoli commenti da diverse parti del mondo, tutti però con l’obiettivo di omaggiare il fascino della cantante; “una continua sorpresa” la definisce un fan, mentre un altro augura alla Salerno tanta fortuna in questa nuova avventura perché ” te lo meriti tutto il tuo successo…“.

Che sia in costume o con particolari outfit, sul palco o sui social, la Salerno da più di vent’anni riesce sempre a far innamorare il suo pubblico, continuando a stupire volta dopo volta; anche per lei si preannuncia un’estate rovente e, a quanto pare, piena di novità davvero positive.