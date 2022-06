Ron Moss: la dichiarazione shock!

Ron Moss, in arte Ridge di Beautiful, è pronto a partecipare a due importanti programmi italiani. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni scioccanti su Ronn Moss, in molti lo conosceranno come Ridge di Beautiful. Stando alle ultime voci, sembrerebbe che l’attore sia pronto a partecipare a due importanti programmi italiani.

Nuovi progetti in arrivo per il bell’attore, che dopo aver lasciato la soap opera, ha deciso di trasferirsi con la moglie in una masseria in Puglia. Ora Ronn, ha raggiunto la soglia dei 70 anni, ma l’età per lui non è di certo un problema. Ora infatti, sarebbe stato avvistato alle prese con un nuovo provino. Stiamo parlando del programma di Carlo Conti, ovvero Tale e Quale Show.

Ora è pronto a mettersi alla prova con nuove sfide, ma non è tutto, a quanto pare potrebbe entrare a far parte del cast de Il Paradiso delle signore. La notizie è stata confermata da un ex concorrente del Gf Vip, Miriana Trevisan, proprio lei ha incontraro l’attore insieme alla moglie durante un pranzo.

Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Ron Mos, torna sul piccolo schermo? Ecco le indiscrezioni

Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni shock su Ron Moss. L’attore è diventato noto al pubblico grazie al ruolo di Ridge in Beautiful. Ora, sembra essere pronto ad una nuova avventura, a dare la notizia è stata un ex concorrente del Gf Vip. Stiamo parlando di Miriana Trevisan, la quale ha avuto modo di parlare con Ron e la moglie durante un pranzo.

La showgirl ha rivelato “Ronn mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe riportare in Italia a partire dal prossimo settembre ma, ovviamente, non posso svelare di cosa si tratta”

A quanto sembra, vedremo presto l’attore nel programma di Carlo Conti, ovvero Tale e Quale Show. I fan di Beautiful non vedono l’ora di vederlo nello show. Ma le novità non sono di certo finite qui, infatti sembrerebbe che Ron entrerà a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore, la popolare fiction di Rai Uno.

Ora non ci resta che aspettare le prossime novità per scoprire cosa accadrà. Voi cosa ne pensate?