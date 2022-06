Rompicapo grammaticale: tutti sbagliano, anche tu, prova!

Quiz grammaticale: sapete indicare qual è l’imperativo del verbo potere tra le varie opzioni? Non tutti ne sono a conoscenza…

Tutti i quiz sono dei passatempi che si possono fare da soli o con la famiglia o con gli amici. Spesso ci si ritrova la sera con le persone che più teniamo a sfidarci.

Sul web ci sono tanti test o quiz che si possono provare a risolvere, alcuni sono più facili altri più difficili. E poi ci sono quelli grammaticali che spesso mandano in confusione la maggior parte delle persone che decidono di cimentarsi con esso.

Infatti, questi potrebbero sembrare molto semplici, ma ricordiamo che la risposta non potrebbe essere così ovvia.

Per questo motivo, oggi vi proponiamo un nuovo quiz grammaticale: dovete dirci qual è l’imperativo del verbo Potere.

Quiz Grammaticale: qual’ è l’imperativo del verbo Potere?

Si è cercato di aiutarvi dandovi quattro opzioni, ovvero possa, potere, potendo e non esiste. Se sapete già qual è la risposta allora non possiamo fare altro che complimentarci con voi. Questo quiz, potrebbe sembrare anche banale, ma si sa: quello che sembra essere la risposta più facile spesso non lo è.

Potrebbe essere questo il caso? Proviamo ad esaminare insieme le risposte. Tra queste quattro se ne possono eliminare facilmente due, ovvero Possa, che, come si intuisce, è il modo indicativo tempo congiuntiva “che io possa”, ma anche Potendo, che è un gerundio.

Arrivati a questo punto, la risposta è molto semplice da dare. Le opzioni rimaste sono, infatti, Potere oppure Non Esiste. Qual è sarà tra le due?

Secondo voi l’imperativo del verbo Potere può essere Potere? Oppure non esiste? Di seguito vi daremo la risposta: i seguenti verbi modali potere, dovere e volere non hanno imperativo, per cui la risposta esatta è Non Esiste.

Questi tipi di quiz, anche per chi ha un buon livello di istruzione, potrebbero rappresentare un vero e proprio incubo, dato che si ha molta paura di sbagliare.

La prima risposta, forse, anche se sembra la più ovvia, dovreste ragionarci su molto bene. Quindi, un consiglio che vi possiamo dare quando affrontate questi test è quello di prendervi tutto il tempo necessario.

E voi eravate riusciti a dare la risposta giusta?