Maddalena Corvaglia: bomba sexy al mare tutti notano il dettaglio intimo

Maddalena Corvaglia, una bomba sexy al mare: l’ex-velina entra tra le protagoniste dell’estate 2022 con uno scatto da urlo.

Così come Elisabetta Canalis, il pubblico Mediaset (e non solo) non ha dimenticato quella velina bionda di quasi vent’anni fa a Striscia la Notizia, di nome Maddalena Corvaglia.

Classe ’80, la Corvagla dopo aver partecipato a Miss Italia ha formato una coppia da urlo con la Canalis, stringendo con lei un bellissimo legame di amicizia, nonostante alcuni dissapori. Proprio come Eli, anche Maddalena a più di quarant’anni sfoggia una bellezza da lasciare senza fiato; nel nuovo scatto, la showgirl è una bomba sexy al mare.

Maddalena Corvaglia, una bomba sexy al mare: bellezza dirompente

Con l’arrivo della bella stagione, tantissime vip hanno cominciato a sfoggiare i loro bikini godendosi dei giorni di relax, decidendo poi di condividere con i fan i loro momenti di riposo.

Con un nuovo post sul suo profilo, la Corvaglia ha condiviso un nuovo post che la immortala in costume, offrendo tra l’altro alcuni suggerimenti per curare il proprio corpo durante quest’estate.

Come si vede d’altronde, la Corvaglia sa benissimo come farlo; in costume sfoggia un fisico marmoreo, frutto di particolari accortezze e di tanta attività fisica, oltre che in parte di madre natura.

” […] rimuovo la pelle morta dell’inverno con uno SCRUB, così da creare le basi per un’abbronzatura più luminosa ed omogenea. […]RIATTIVO LA CIRCOLAZIONE

CON GETTI DI ACQUA FREDDA, alternandoli all’acqua calda mentre faccio la doccia.E chiaramente questo solo dalla vita in giù. […] BEVO TASSATIVAMENTE almeno un litro E 1/2 di ACQUA al giorno“ i consigli di Maddalena per affrontare l’estate ai suo tantissimi follower.

Nella foto, il bikini mette in evidenza la sua silhouette da sogno, col costume nero che pare contenere a stento il suo florido décolleté; una bellezza da togliere il fiato quella della showgirl, con la foto che è stata riempita da una pioggia di like e da tantissimi commenti, tutti pronti a enfatizzare il suo fascino.