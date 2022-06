Prima la tremenda perdita e poi l’iscrizione nel registro degli indagati. Anche la mamma della piccola Vittoria, morta annegata, è nell’occhio del mirino della Procura.

Nel registro degli indagati della Procura di Torre Annunziata compare anche il nome di Mina, la mamma della piccola Vittoria Scarpa, la bambina di 5 anni morta annegata mentre era in spiaggia proprio con la madre e la sorella più piccola.

L’ipotesi di reato è di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto per proseguire con le indagini che mirano a chiarire le circostanze del decesso. La tragedia è avvenuta sabato 11 giugno al lido Risorgimento, sul litorale di Torre Annunziata, a Napoli. Intorno alle 14 la madre della bimba, che stava allattando l’altra figlia, si è accorta che Vittoria non era più accanto a lei. Ha cominciato a chiamarla a e a cercarla aiutata anche da altri bagnanti. Solo due ore, a ridosso di una boa in acqua, è stato trovato il corpo della piccola. Trasportata in condizioni critiche all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Vittoria è deceduta alle ore 16.30. L’ipotesi più probabile è che la bimba sia morta per annegamento ma non si può nemmeno escludere che abbia avuto un malore mentre si trovava da sola in acqua. Solo l’autopsia farà chiarezza sulle cause della morte di Vittoria.

Sul decesso della bambina è stata aperta una inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata, condotta dal procuratore Nunzio Fragliasso con i sostituti Maria Colangelo e Giuliano Schioppi. Nei giorni scorsi sono state effettuate verifiche sulla sicurezza del lido dove si trovavano Mina con le due bimbe. Da quanto emerso non sono state riscontrate irregolarità. Restano, però, parecchi punti interrogativi su una tragedia forse evitabile. Da capire come la madre non si sia accorta che la figlia di 5 anni si fosse allontanata da lei: la donna si è resa conto dell’assenza di Vittoria dopo diversi minuti. Da capire soprattutto come abbia fatto la piccola Vittoria ad allontanarsi dalla madre e a raggiungere il mare senza essere notata nemmeno dai guardia spiaggia e, altro aspetto da chiarire, quanto tempo sia trascorso da quando la bimba si è spostata a quando effettivamente è stato lanciato l’allarme. Tuttavia, anche dopo che tutti questi punti interrogativi troveranno una risposta, Vittoria non tornerà più dalla sua mamma e dal suo papà. La scuola materna che frequentava la piccola, in segno di lutto, ha momentaneamente sospeso tutte le attività ludiche e ricreative estive.