Vediamo meglio insieme che cosa succede nella nuova puntata della soap opera che sta facendo innamorare il pubblico a casa.

Anche oggi, 14 giugno, abbiamo modo di vedere un appuntamento con Sei Sorelle, ovvero la storia di una famiglia dove è venuto a mancare il padre e lei sorelle devono dirigere una società di tessuti.

Ovviamente nulla è semplice, calcolando anche il periodo, ovvero il 1913, dove le donne non potevano avere nessun tipo di ruolo di spicco, sono obbligate a fare tutto di nascosto, soprattutto dallo Zio che vuole tutta la proprietà da anni.

Sei Sorelle anticipazioni: Salvador la mette alle strette

Iniziamo dicendo che le nozze tra Blanca e Rodolfo sono veramente dietro l’angolo e Donna Dolores non si risparmia, assolutamente, con le spese, ma purtroppo la Silva non ha, al momento, la stessa disponibilità economica.

La sua famiglia ha seri problemi e per aiutarla è dovuta andare anche a lavorare in fabbrica, e questo è stato di grande aiuto, specialmente in questo momento dove vari operai sono in sciopero.

La futura sposa, sta facendo grandi sacrifici, come le altre sorelle, ed in più deve mantenere una facciata e cercare di arginare le spese della futura suocera senza che lei capisca troppo.

Diana, nel mentre, ha trovato e capito come portare a termine i lavori che erano stati commissionati alla Tessuti Silva, perchè gli operai, fino a quando non saranno pagati non torneranno di certo a lavorare.

Ma sembra che la situazione, già molto complicata di sua, continuai a peggiorare, perchè Don Ricardo vuole sabotare le nipoti, e chiede l’aiuto di Jesus, suo fido alleato da tempo, disturbando Salvador, ovvero il nuovo direttore.

Il giovane, però è molto fedele alle sorelle Silva, ma stanco di tutta la situazione chiede a Diana la verità, ovvero che fine ha fatto il padre, riuscirà la ragazza a mantenere il segreto oppure rivelerà tutto?

Per quanto riguarda Francisca, poi, continua a sognare di diventare una cantante e per questo motivo ha deciso di esibirsi nel locale dei genitori di Gabriel, ma indossando una maschera, in questo modo nessuno la riconoscerà e lei si sentirà più sicura.

Tutti devono pensare che è una artista arrivata da lontano, ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto, cosa sarà? Non ci resta che attendere e vedere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.