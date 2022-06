Oroscopo: ecco l’estate per ogni segno

Ci stiamo progressivamente addentrando nel vivo dell’estate: vediamo le previsione dell’Oroscopo, segno per segno.

Ci addentriamo nei mesi più importanti dell’estate, rivolgiamoci quindi alle stelle per comprendere il nostro destino. Analizzeremo ogni segno zodiacale, in modo da rivelare ciò che ci aspetta nei prossimi giorni.

Alcuni vivranno nuovi amori, altri si dedicheranno alla carriera. Nel prossimo paragrafo, riveliamo l’Oroscopo e il fato voluto dalle stelle, segno per segno. Vediamo insieme i dettagli.

Oroscopo: l’estate dei segni zodiacali

Acquario

L’estate 2022 sarà un successo sotto ogni punto di vista: la tua energia vitale conquisterà chiunque ti passi anche solo vicino. Successi lavorativi, nuove passioni e amori – qualcuno potrebbe addirittura cambiare totalmente la tua vita. In ogni caso, sarai carico di iniziative e ogni giorno conquisterai un nuovo traguardo.

Gemelli

E’ venuto il momento di concretizzare i progetti lavorativi a cui ti sei dedicato per diverso tempo. La tua azienda farà enormi passi avanti, il successo è dietro l’angolo. Dal punto di vista sentimentale, è venuto il momento di scoprire nuovi orizzonti. Qualcuno potrebbe catturarti, se solo cominciassi a credere un po’ di più nella magia.

Bilancia

Quest’estate tutti ti invidieranno: dal punto di vista professionale riuscirai a conquistare un successo dopo l’altro, l’allenamento invernale ti consentirà di sfoggiare un fisico scultoreo e di conseguenza moltissimi papabili partner non tarderanno ad arrivare.

Sagittario

Potresti provare frustrazione sul lavoro, i ritmi sono veloci e tu odi la frenesia. La frustrazione lavorativa potrebbe riversarsi nei rapporti con il proprio partner, evita di sfogare la rabbia nella relazione sentimentale – soprattutto se il compagno/a non centra assolutamente niente.

Leone

L’estate 2022 sarà all’insegna della carriera professionale, arriverà una collaborazione decisiva per la tua vita. Di conseguenza, ti dedicherai per lo più al lavoro. Tuttavia, avvolto dal tepore estivo, potresti lasciarti andare a folli passioni destinate ad estinguersi come un fuoco di paglia.

Ariete

Durante la prima parte dell’estate, le spese accumulate durante l’inverno cominceranno a farsi sentire. In ogni caso, se dal punto di vista economico potresti riscontrare qualche problema, diverso sarà il risvolto sentimentale e passionale. Nuove conoscenze ed energie stimoleranno la tua libido, sta a te decidere se cogliere l’attimo o meno.

Toro

Soffri spesso di malessere fisico, ma quest’estate sarà all’insegna dell’alimentazione sana ed equilibrata. La stessa armonia riuscirai a concretizzarla anche dal punto di vista sentimentale, tuttavia – dal punto di vista lavorativo – sarà difficile mantenere il ritmo.

Capricorno

Durante l’estate uno straniero affascinante e garbato ti conquisterà, grazie a lui/lei riuscirai a dimenticarti la difficoltà riscontrata nel lavoro. I soldi faticano ad arrivare, ma sarà la passione che ti arricchirà veramente nel corso dell’estate.

Vergine

La tua relazione ti aiuterà ad affrontare le difficoltà generate dal lavoro, il quale potrebbe rivelarsi tutt’altro che appagante. Tuttavia, ci penserà il tuo partner a coccolarti nel momento in cui tornerai a casa.

Scorpione

E’ venuto il momento di affrontare i problemi che hai rimandato durante l’inverno, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Ricordati che le grandi notti di fuoco con il tuo partner non corrispondono necessariamente ad un grande amore. Guardati dentro e cerca di capire cosa provi realmente.

Cancro

Lascia da parte il tuo scetticismo nei confronti della vita, non tutti sono pronti a ferirti quando meno te lo aspetti. In estate tenderai ad isolarti, puntando esclusivamente sull’accumulo di denaro. Per lo meno, cerca di spenderlo in modo intelligente.

Pesci

Il lavoro dovrà aspettare, importanti impegni famigliari di attendono. Tuttavia, le stelle prevedono l’arrivo di un nuovo amore, destinato a tramutarsi in una delle storie d’amore più belle della tua vita.