Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 14 giugno, abbiamo modo di vedere un episodio di Brave and Beautiful, ovvero la storia di due potenti famiglie che è sempre più intrecciata l’una all’altra e dove possiamo vedere mille colpi di scena.

Come sappiamo, nelle ultime puntate, Shuana si è sentita male ed ha rischiato di perdere il figlio che aspetta da Cesur, ed è accaduto proprio durante il suo atteso e sospirato matrimonio, ma vediamo meglio insieme che cosa succederà oggi.

Brave and Beautiful anticipazioni shock: è morto!

Iniziamo con il dire che Cesur, dopo quello che è accaduto alla sua adorata moglie è andato direttamente dal Korlundag Senior e lo ha accusato direttamente anche se al momento non ricorda assolutamente nulla.

Gli ha ricordato di essere un assassino e di aver tolto la vita a Salih e messo a rischio quella della figlia e del nipote, anche se il medico aveva consigliato di non fargli vivere dei momenti troppo forti.

Ha poi scoperto che Tahsin, ovvero il suo fidato aiutante si è dileguato nel nulla e di lui non si hanno tracce, ma quando la donna, solamente per caso ha capito che del padre non si sapeva che fine avesse fatto, Cesur ha iniziato a cercarlo solamente per il suo bene.

Inizia a cercarlo nei posti dove pensa possa essere e alla fine lo trova, seduto e spaventato, ma soprattutto completamente sotto shock, e vedendolo in questo stato, insieme tornano a casa.

Ma Cesur, per lui le notizie non sembrano affatto finite, perchè ne arriva un’altra che lo lascia letteralmente senza parole, perchè il procuratore Serhat lo avvisa che Riza ha perso la vita.

L’uomo voleva scappare via mare ma la nave dove si trovava è affondata in modo misterioso, Suhan sembra molto sollevata dalla notizia, mentre Cesur sembra del tutto impassibile.

Il motivo? Non crede assolutamente che l’uomo sia morto senza nessuna prova che lo confermi, per lui c’è qualcosa sotto che ancora non sa, non ci resta che attendere le prossime puntate per capire meglio insieme, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.