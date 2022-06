Uomini e Donne: dopo la malattia il divorzio per l’ex tronista

Periodo particolarmente difficile per una delle protagoniste di Uomini e Donne: dopo la malattia arriva il divorzio

Non sempre va come ci aspettiamo. Il futuro può riservarci continuamente sorprese, ma non sempre queste sono di nostro gradimento. È il caso della bellissima Angela Artosin, che sta affrontando in questi mesi uno dei periodi più difficili e ostacolati della propria vita.

L’ex tronista della stagione 2007/2008 del dating show “Uomini e Donne” ha infatti reso pubblico quelle che sono le due principali notizie sulla sua vita. Si tratta di una buona e una cattiva notizia, le quali riguardano la malattia e il divorzio con il suo, ormai, ex marito. Ecco cosa è successo.

La malattia di Angela Artosin e il divorzio, ecco cosa è successo

Una dei personaggi più in vista di Uomini e Donne, la tronista Angela Artosin che partecipò alla stagione 2007/2008 del programma tv condotto da Maria De Filippi, si è aperta al pubblico, annunciando alcune novità riguardo quella che è la sua vita.

La bella 40enne, infatti, ha fatto sapere che ha iniziato una dura lotta contro una malattia subdola: il cancro. Dopo aver avuto una triste ricaduta, però, la meravigliosa Angela ha voluto dare una bella notizia ai suoi fan, pubblicando un post sulla sua pagina Instagram ufficiale: il carcinoma sembra essere sparito.

“Ieri è arrivato il responso medico – ha scritto Angela Artosin – e sono di nuovo ‘pulita’”. A quanto pare, infatti, le cure stanno andando bene e il peggio potrebbe esserselo lasciato alle spalle. Si tratterebbe, infatti, della fine di un incubo che può cambiare la vita.

Ma non ci sono solo belle notizie per l’ex tronista di Uomini e Donne. Sempre secondo quanto riferito sui social, la bella 40enne ha perso l’amore: sempre su Instagram, l’Artosin ha annunciato che la relazione con Simone, conosciuto oltre le telecamere di Canale 5, è finita.

“Un momento tremendo per una madre, donna e moglie – ha scritto amaramente la 40enne – ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato. Non chiedetemi il come, quanto e perché. In questo momento penso solo ai miei bimbi”.

Secondo quanto si apprende dalle frasi che la Artosin ha scritto sui social, sarebbe stato proprio Simone ad aver lasciato la bella ex tronista: “Ci tengo a precisare che non l’ho voluto io ma il destino gioca troppo con me ultimamente”.