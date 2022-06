Una Vita anticipazioni shock, Fatima è una ladra: Felipe accusa la sua domestica, ecco cosa succede nella puntata del 13 giugno.

La settimana di Canale 5 si riapre con una nuova puntata di Una Vita, con le trame dopo il salto temporale ormai ben avviate. Genoveva continua a sospettare di Valeria e decide di invitare lei e David a cena; Aurelio è contrario ma la Salmeron lo incalza.

Intanto, il ristorante sembra aver finalmente ottenuto dei clienti grazie al pranzo di José e Bellita, mentre Felipe è sempre furioso per con gli altri e caccia via in malo modo Fatima, rivelatasi essere anche una ladra; ecco cosa succede nella puntata del 13 giugno, dalle anticipazioni.

Una Vita anticipazioni shock, Fatima è una ladra: cosa succede il 13 giugno

Grazie a Lolita e Fabiana Felipe, nonostante fosse contrario, ha assunto una domestica; Fatima però si è dimostrata essere una ragazza piuttosto inesperta, suscitando le ire e prendendosi i rimproveri dell’Alvarez-Hermoso.

Fabiana ha cercato di intercedere per lei, ma a quanto pare Felipe non ha resistito e ha licenziato Fatima, che si è rivelata essere anche una ladra; stando alle anticipazioni della puntata del 13 giugno, Felipe lamenta alcuni oggetti scomparsi da casa sua, ma non solo.

Casilda si accorge infatti che anche in soffitta sono scomparse delle cose, a prova di quanto detto dall’avvocato; Fatima è davvero una ladra e prima di andarsene ha preso tutto ciò che poteva.

Intanto, Ignacio trova un nuovo infermiere per Felipe, dopo l’addio di Gerardo; in realtà però l’uomo dura davvero pochissimo e lascia subito il posto di lavoro per via dell’ingestibilità dell’avvocato. Chi si prenderà ora cura di Felipe?

Quanto a Marcelo, continua a manifestare sempre molta premura per Luzdivina, la nuova cuoca di casa Quesada; da lei si lascerà convincere a farsi conoscere meglio dagli abitanti della soffitta, con Marcelo che si recherà quindi a fare colazione da loro cercando di dargli un po’ di confidenza. Quale mistero nasconde il composto maggiordomo di Aurelio?