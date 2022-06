Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova soap opera che va in onda sulla Rai e che sta catturando i cuori.

Anche oggi, 13 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che si svolge agli inizi del 1913 in una Madrid molto particolare, con tutte le regole e le restrizioni che c’erano all’epoca.

Dove le donne non potevano assolutamente essere a capo di una azienda, anche se di famiglia e non potevano fare altre cose che per i nostri tempi sono assolutamente normali, ma frutto di battaglia passate.

Sei Sorelle anticipazioni: Rodolfo ha un amante? Incredibile

Iniziamo con il dire che Blanca ha qualche problema con la suocera, o meglio futura, perchè si sta dando letteralmente alle spese pazze per il matrimonio, ma Donna Dolores non vuole badare a spese per il grande giorno del figlio.

Ma la Silva non ha la stessa disponibilità economica della donna ma non lo può assolutamente confessare né al fidanzato, ma neanche alla suocera, e stessa cosa nemmeno che sta lavorando per poter mandare avanti la produzione.

L’unica persone che conosce il segreto è Cristobal, ovvero la morte di Don Ferdinando, è lui ma ha giurato alla sua amatissima amica che non dirà mai nulla, anche perchè è follemente innamorato della ragazza ed è geloso del fidanzamento con Rodolfo.

Ma non lo ha mai confessato, in questo momento però scopre che il fratello tradisce la sua fidanzata ed è assolutamente in difficoltà, perchè Rodolfo sarà in bella compagnia con Victoria Villacieros, in atteggiamenti inequivocabili.

Non ha alcun tipo di dubbio che lei è la sua amante e decide di andare direttamente dal fratello per parlare in modo diretto e schietto, e la risposta lo lascerà senza parole, ovvero secondo lui è normale che un’uomo si intrattenga anche con altre donne, prima di sposarsi.

Ovviamente l’uomo non è assolutamente d’accordo e non vuole che la sua amica Blanca possa soffrire, e non sa cosa fare, ovvero se dire tutto all’amica oppure far finta di niente ed andare avanti.

Rodolfo, prende la situazione in mano e prima non capisce il modo di fare di Blanca, che nel mentre lavora in fabbrica e poi l’accusa di tradimento imponendole di non vedere più il fratello per nessun motivo.