Rompicapo: trova il serpente in 5 secondi, solo un genio lo vede

Riesci a risolvere questo difficilissimo rompicapo? Impossibile, quasi nessuno trova il serpente in soli 5 secondi. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi, oltre ad essere un buono modo per tenersi impegnati, sono anche molto utili per allenare la mente. Su internet è possibile trovarne di diversi tipi, ci sono quelli psicologici, quelli visivi e quelli logici.

Oggi vi proponiamo un vero e proprio rompicapo, vi anticipiamo sin da subito che non sarà affatto semplice riuscire a trovare la risposta corretta. Ma non preoccupatevi, se proprio non ci riuscite qui sotto vi mostriamo la soluzione.

Quello che dovrete fare è osservare l’immagine e riuscire ad individuare dove si nasconde il serpente. In questo quiz ci sono ben 2 difficoltà, la prima è che avete solo 5 secondi per dare la risposta, la seconda invece è che il serpente si trova in mezzo a moltissime banane.

Cosa stai aspettando? Metti anche tu alla prova la tua mente. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

Rompicapo: riesci a trovare il serpente in soli 5 secondi?

Se siete arrivati a questo punto o avete trovato la risposta corretta, oppure non avete la più pallida idea di dove si possa trovare il serpente. Ma non preoccupatevi, come vi avevamo preannunciato non era affatto semplice riuscire a trovare la risposta corretta.

Prima di procedere con i primi indizi, proviamo a darvi ancora qualche minuto per riuscire a vedere il serpente.

Se ancora non ci siete riusciti, vi consigliamo di osservare nella parte centrale dell’immagine, ora aguzzate la vista più a sinistra. Proprio in questo punto riuscirete a vedere finalmente il serpente.

L’avete trovato? Se la risposta è no, qui sotto vi sveliamo la soluzione:

Eccolo lì il serpente, sappiamo che non era affatto semplice da trovare, quindi se ci siete riusciti vi facciamo i nostri più sinceri complimenti, in caso contrario avrete bisogno solo di altro allenamento.

Provate a risolvere altri rompicapo, vedrete sin da subito che la vostre capacità visive miglioreranno sin da subito. Voi cosa ne pensate?