Brave and Beautiful anticipazioni: Shuan è sotto shock

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo nella nostra amatissima soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 13 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Brave and Beautiful che sta tenendo incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori con le sue trame complicatissime.

Come abbiamo visto, in questo momento la moglie, o meglio futura, di Cesur è in ospedale dopo che è svenuta e tutti sono giustamente preoccupati per il piccolo che porta in grembo, ma vediamo meglio cosa vedremo.

Brave and Beautiful: Shuan è senza parole

Iniziamo con il dire che proprio quando si stava per celebrare il grande giorno tra Cesur e Suhan, Bulet ha detto tutto a Tahsin, che in questo momento non ricorda nulla per via di una amnesia, ovvero che la sua adorata figlia stava per sposare l suo più grande nemico.

Ecco perchè l’uomo è andato da lei e l’ha accusata pesantemente, e dopo questo la futura sposa ha chiesto un bicchiere d’acqua perchè visibilmente alterata, Sirin le ha passato quanto richiesta ma si è accorta che la bottiglia era aperta.

Ovviamente ha solamente fatto caso al dettaglio, ma nulla di più, una volta che è arrivata all’altare, però, è svenuta proprio tra le braccia dell’Alemdaroglu che l’ha portata con la massima urgenza in ospedale.

Sembrava che nessuno dei due poteva sopravvivere, ma fortunatamente stanno tutti bene, ma Cesur, corre immediatamente dall’Korlundag senior per accusarlo di quanto accaduto dopo la discussione con lui.

E proprio in questa lite, Cesur gli ricorda che lui è un assassino e che non solo ha ucciso Salih ma ha messo in grave pericolo la figlia ed il nipote, dopo questa discussione il il Korlundag va via di casa e di lui non si sa più nulla.

Alla bella Suhan, proprio perchè ha appena avuto questo problema, non viene detto nulla della scomparsa del padre, non è il momento per lei di agitarsi nuovamente, ma casualmente ascolta le parole tra Reyhan e Sirin e capisce tutto.

La donna corre immediatamente da Bulet, assolutamente convinta che lui sa perfettamente dove si trovi il padre, ma sarà veramente così oppure farà un buco nell’acqua e si agiterà inutilmente?