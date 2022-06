Una Vita, cosa si nasconde dietro la scelta: alcuni tra i nuovi personaggi mostrano di avere già dei segreti, ecco le anticipazioni.

Col ritorno dei Quesada ad Acaçias, è entrato in scena in Una Vita un nuovo personaggio, Marcelo; l’uomo è il fido maggiordomo della famiglia ormai da tempo ed Aurelio, morto suo padre, ha deciso di continuare a farlo lavorare per lui.

Sempre preciso e attento, Marcelo ha le arie da gran signore; nella scelta della cuoca però, si è mostrato piuttosto diverso dal solito. Cosa si nasconde dietro la sua scelta di assumere Luzdivina? Ecco le anticipazioni.

Una Vita, cosa si nasconde dietro la scelta di Marcelo: le anticipazioni del 12 giugno

Marcelo è rimasto subito affascinato da Luzdivina, nonostante la ragazza avesse dell’esperienza solamente come aiuto cuoca; se il maggiordomo è molto severo col resto della servitù, con la giovane cuoca sembra essere molto gentile.

Cosa si nasconde dietro il suo comportamento e, soprattutto, dietro la sua scelta? A farsi la stessa domanda lo stesso Aurelio, che ha chiesto direttamente informazioni al maggiordomo.

A quanto pare, al Quesada non è sfuggita la grande somiglianza fra la cuoca e la nipote di Marcelo, Sara, scomparsa tragicamente diversi anni fa; l’uomo finge di negare ma Aurelio non crede alle parole del suo maggiordomo (visibilmente scosso) nonostante decida di promettergli di non dire nulla a Genoveva e di non tornare più sull’argomento.

Luzdivina è davvero in qualche modo collegata a Marcelo? La stessa ragazza sembra essere molto curiosa della vita del maggiordomo e lo difende a spada tratta sia con Casilda che con Jacinto.

Intanto, nonostante la reticenza di Alodia, i Dominguez (dopo che José ha ascoltato i discorsi fatti da Servante e Fabiana) decidono di andare a mangiare al Nuovo Secolo, rincuorando la povera Inma.

La donna era rimasta molto delusa dal flop dell’inaugurazione, ma a quanto pare con la decisione di José e Bellita i clienti stanno piano piano aumentando; il piano di Servante e Fabiana ha funzionato!