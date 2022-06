Sabrina Salerno, il costume non contiene tutto: la cantante si gode il sole dell’estate più esplosiva che mai, davvero meravigliosa.

Le vip più seguite dei social hanno già cominciato ad infiammare l’atmosfera del web sfoggiando i primi bikini di questa estate 2022, che non poteva non avere come protagonista anche Sabrina Salerno.

La cantante ligure è ormai diventata un’icona di sensualità anche per le nuove generazioni e, superati i cinquant’anni, sfoggia una bellezza da far invidia; nel nuovo scatto si è mostrata più esplosiva che mai con un costume che contiene tutto a fatica, eccola.

Sabrina Salerno, il costume non contiene tutto: la cantante lascia senza fiato

Da diverso tempo ormai, la Salerno (anche dopo aver partecipato a Ballando con le stelle) si è affermata come una vera e propria influencer, nonché come modella; seguitissima su Instagram da fan di tutto il mondo, Sabrina posa spesso per vari servizi fotografici, oppure semplicemente si lascia immortalare nella vita di tutti i giorni.

Arrivata l’estate, è tempo anche per la cantante di godersi il sole e il mare; per questo, la recente foto la vede in barca a Camogli, sfoggiando un bikini che fatica davvero a contenere le sue forme prosperose.

Come si vede, Sabrina è ritratta in barca con dei pantaloncini di jeans cortissimi e un particolare costume turchese, capace di esaltare il generoso décollété della Salerno.

“It’s a beautiful day !!!” scrive la cantante nella didascalia della foto che la mostra come una dea a tutti i suoi fan; come al solito, tantissimi mi piace al post, così come sotto i commenti per la cantante.

“Sei il top” scrive un fan, mentre un altro, in inglese, spiega come la Salerno sia una dea sotto il sole; come al solito i complimenti (provenienti da ogni parte del mondo) si sprecano, con Sabrina che continua a ricevere dopo anni l’affetto del suo pubblico. La speranza di tutti è di continuare a vederla attiva sui social, ma anche di nuovo protagonista in tv.