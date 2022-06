Vediamo meglio insieme quali sono questi segni che nei prossimi giorni saranno veramente molto molto pigri.

Come sempre ci piace dare un’occhiata all’oroscopo, non possiamo assolutamente negarlo, tutti noi lo facciamo, anche per staccare la spina dalle lunghissime giornate che tutti noi affrontiamo nella vita.

E noi oggi vi vogliamo proporre una fantastica classifica che vi indicherà chi la prossima settimana non avrà praticamente quasi voglia di fare nulla, anche se dovrà, magari ci siamo anche noi, che dite diamo un’occhiata?

Oroscopo: questi segni saranno pigrissimi la prossima settimana

Iniziamo con il primo segno, ovvero quello del Toro, che già di suo non è che abbia tutta questa voglia di fare, preferisce stare a casa tra le sue quattro mura, piuttosto che andare fuori.

Ma con il passare del tempo ha capito che ogni tanto lo deve fare, perchè potrebbe perdere delle occasioni molto importanti nella vita, in modo particolare nell’ambito lavorativo, e questo non gli conviene assolutamente!

La prossima settimana, però, non riuscirà proprio a dire quello che pensa perchè avrà solamente voglia di stare sul divano, o al massimo trasferirsi sul letto, con il ventilatore puntato e ricaricare le pile dopo mesi molto difficili.

Il prossimo segno è quello dei Gemelli, che molto spesso sono super attivi, non stanno mai fermi ed hanno una capacità di ricaricarsi super veloce, ma non la prossima settimana, questa volta proprio no!

La pigrizia prenderà il sopravvento su tutti i campi, ma fate attenzione a quello lavorativo, potrebbe essere controproducente rallentare i ritmi di sempre, cercate di tirare la cinghia e concludere tutto.

Per quanto riguarda l’ambito personale, non uscirà praticamente mai di casa, al massimo per andare a comprare il gelato e poi tornare sul divano a vedere vecchi film in televisione, che poi è anche un po’ questo il senso dell’estate, ricaricarsi, che dite?

Ultimo segno, ma non perchè meno pigro è quello del Cancro, che normalmente non fa tutte queste uscite con gli amici, anzi sono già molto rare, ma la prossima settimana non ci sarà per nessuno, compreso parenti.

Chi vuole può passare a casa sua e fare due chiacchiere con lui, o lei, ma chi è nato sotto a questo segno non ha la minima intenzione di uscire di casa se poi coincide anche con qualche giorno di ferie, è il massimo!

Insomma il relax la deve fare assolutamente da padrone e non c’è motivo, così importante, oltre alle normali commissioni da fare, per uscire di casa con questo caldo che continuerà la prossima settimana.

E voi siete uno di questi segni che vi abbiamo appena indicato? Continuate a seguirci per avere sempre delle particolari e divertenti classifiche!