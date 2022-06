Alba Parietti confessa perché non lo fa: la showgirl, attrice e conduttrice torinese lo rivela a tutti i suoi follower.

Coinvolta in vari programmi televisivi e non solo, Alba Parietti è costantemente sotto i riflettori; negli scorsi mesi ha anche preso parte come concorrente a Il Cantante Mascherato, nascosta appunto da un costume.

La Parietti è comunque molto attiva e seguita anche sui social, dove di recente ha confessato a tutti i suoi follower perché ha deciso di non farlo; ecco le parole che ha affidato ad Instagram.

Alba Parietti confessa perché non lo fa: le parole della showgirl

Sul suo profilo Instagram, la Parietti ha deciso di esporsi e di rivelare cosa le sta succedendo da diverso tempo; a quanto pare infatti, l’attrice ha subito diversi furti nella sua dimora abituale.

“Nei mesi, ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti” ha esordito la Parietti nella didascalia che accompagna alcune foto della sua dimora “vestiti importantissimi, tipo Versace , (esempio quello del mio compleanno dello scorso anno )e altri importantissimi , scarpe di Jimmy Choo ,abiti storici , per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili”.

Alba sottolinea poi che in casa sua ci sono cose di poco valore a livello economico, ma che per lei hanno davvero un enorme valore affettivo; per questo ha provato molta rabbia quando le sono stati portati via.

“Ho pensato anche di fare denuncia, poi , mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Perché i furti sono stati ripetuti nel tempo sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti. Perdono per essere perdonata , per tutto ciò che la vita mi ha dato” continua la Parietti, comunicando quindi di voler lasciare correre qualsiasi evento negativo che vada a minare la sua felicità e la sua serenità.

Alla fine del post, la Parietti (oltre a comunicare ai ladri che non c’è più nulla da rubare e che comunque ci sono più di dieci telecamere) lancia una frecciatina a chi la critica perché ha una colf e invita chi continua a dire cattiverie su di lei “a farsi una vita”.

“Grazie ogni giorno, a quelli che mi amano , e mi seguono sapendo che tutto ciò che ho , me lo sono meritato compreso il mio amore ritrovato” chiude poi l’attrice, ringraziando i suoi tanti sostenitori.