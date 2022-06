Zampironi: fanno male alla nostra salute? Ecco lo studio

Quanti di noi utilizzano le classiche spirali anti zanzare per allontanare gli insetti fastidiosi. Attenzione al pericolo in esse, contengono pesticidi e non solo.

Si chiamano zampironi e servono proprio ad allontanare le zanzare. La vista e l’odore di quelle spirali fumanti sono molto forti e per la nostra respirazione non è proprio un toccasana.

Uno studio ha stabilito che ci sono delle valide prove a testimoniare che l’esposizione a lungo termine al fumo delle bobine di zanzara crei degli effetti dannosi alla nostra salute addirittura il cancro ai polmoni.

Attenzione a questi rimedi contro le zanzare

Innanzitutto si consiglia di evitare l’ esposizione prolungata, soprattutto se si tratta di spazi chiusi proprio perché la sostanza resta nell’ambiente e non fa affatto bene alla respirazione.

Il verde che compare come colore in questa spirale è incenso realizzato con un fiore che contiene la piretina, la sostanza che agisce proprio sugli insetti causando la morte.

Ma non ci sono solo fiori all’interno di queste spirali anche prodotti che contengono la bobina che brucia. All’interno ci sono sia gli insetticidi per uccidere le zanzare e alcune hanno anche la citronella, che le allontana.

Ma cosa hanno al loro interno di specifico questi zampironi tanto utilizzati per allontanare le zanzare? Hanno innanzitutto la d-alletrina, che è un piretroide, si tratta di una molecola artificiale che è stata appositamente creata in laboratorio, che imita molto bene l’azione del fiore. Quando le zanzare si accorgono che vi è la presenza dello zampirone in un ambiente cercano di allontanarsi, dato che il fumo sprigionato è tossico per loro e soprattutto va a intaccare il loro sistema nervoso.

Circa la tossicità o meno di questi strumenti anti zanzare, la risposta risiede nel fatto se vengono tenuti al chiuso oppure all’aperto. Gli insetticidi che ci sono in commercio per combattere le zanzare e altri insetti fastidiosi sono innocui, in questo caso degli zampironi il problema risiede nella bobina anti zanzare fumante, quella è il maggior rischio per la nostra salute. Un rimedio molto utile potrebbe essere sia l’utilizzo delle candele oppure le piante specifiche che sono molto utili ad allontanare le zanzare stesse. Meglio rimedi naturali e semplici e non rischiare di respirare dei fumi tossici.