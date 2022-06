Uomini e Donne Matteo e Veronica, la rivelazione dopo la scelta: la tronista e il suo corteggiatore si raccontano fuori dal programma.

Uomini e Donne è ormai finito da una settimana, lasciando il pubblico con la scelta sia di Luca Salatino che di Veronica Rimondi. Il tronista romano, dopo un lungo percorso, alla fine ha scelto Soraia, mentre la Rimondi in molto meno tempo a disposizione è uscita dal programma con Matteo.

Lontani dai riflettori, i due (che hanno sempre mostrato grande complicità) hanno avuto modo di parlare della loro relazione in una recente intervista; ecco la rivelazione fatta.

Uomini e Donne Matteo e Veronica, la loro rivelazione dopo la scelta

Per molti si erano già lasciati, mentre per altri erano già d’accordo da prima; a prescindere dal pensiero di ognuno, i due in una recente intervista a MondoTV 24 hanno raccontato del primo periodo passato insieme fuori dal programma, rivelando anche alcuni progetti futuri.

“Non sarei riuscita a fare una scelta diversa perché mi sono resa conto che il mio cuore mi portava da lui” ha rivelato la Rimondi, giustificando ancora una volta (come già fatto in onda) la sua scelta.

I due sono stati molto felici insieme, e pare che abbiano le idee chiare per il futuro: vedersi il più possibile e trovare stabilità. “Una cosa di cui siamo certi è che non abbiamo intenzione di vederci ogni tot. Vogliamo cercare un equilibrio, un posto in cui vivere e che ci permetta di sentirci realizzati. […] Convivenza o vivere nella stessa città” ha spiegato la Rimondi.

Tornando sulla sua esperienza al dating show, Veronica ha parlato anche della scelta di Luca (vedendo Soraia molto più simile a lei rispetto a Lilli) ed ha anche lanciato una frecciatina a Franco, con cui ha discusso difendendo Gemma.

“Se mi stai ascoltando, Franco, non mi stai simpatico” ha spiegato la Rimondi, rivelando come non condivida per niente il suo comportamento né tanto meno il suo modo di corteggiare.