Una Vita anticipazioni: Inma è tristissima è accaduto veramente

Una Vita anticipazioni, Inma è tristissima: ulteriore delusione per la nuova proprietaria del Nuovo Secolo, ecco cosa succede l’11 giugno.

Arriva il week end e torna quindi un nuovo lunghissimo appuntamento con Una Vita, telenovela spagnola di Canale 5, a partire questa volta dalle 14.40; per questo sabato, leggermente posticipato l’inizio della puntata.

Stando alle anticipazioni, in quest’appuntamento dell’11 giugno Inma è davvero tristissima; la nuova proprietaria del ristorante Nuovo Secolo subisce una nuova delusione, ecco cosa succede.

Una Vita anticipazioni, Inma è tristissima: la puntata dell’11 giugno

Dopo il flop della prima inaugurazione e le critiche di Hortensia e Alodia, Inma decide di aggiornarsi e cercare di rendere il locale più sofisticato, investendo parecchio su tovaglie e stoviglie.

Il piano della donna però pare non funzionare, perché all’inaugurazione non si presenta nessuno; stando alle anticipazioni, ad aiutare la donna e suo nipote Guillermo saranno Fabiana e Servante, che con un passaparola faranno girare la voce delle ottimi doti in cucina di Inma.

La nuova gestione del Nuovo Secolo saprà riportare il ristorante ai fasti dei tempi di Felicia e degli Olmedo? Intanto, dopo i vari problemi con Ramon, Felipe decide di assumere una domestica, Fatima, ma è furioso con lei perché riesce a combinare solamente disastri.

Fabiana prende a cuore la ragazza e convince l’Alvarez-Hermoso a non licenziarla e a portare pazienza; sarà lei ad istruirla e a farla diventare una brava domestica. Quanto a Ramon invece, Lolita decide di fare un passo verso il suocero scusandosi con lui per le liti fatte; il Palacios è però ancora bloccato e non riesce a liberarsi dell’odio e del dolore che lo attanagliano ormai da anni.

Per le anticipazioni sugli altri personaggi, David e Valeria sembrano sempre più intimi, nonostante ad Aurelio questa nuova confidenza non piaccia per nulla; l’uomo chiede a Valeria di andare a vedere l’opera insieme nonostante le minacce del Quesada. Novità anche per Rosina e Liberto, che scopriranno come anche Hortensia sia in crisi economica, anche molto più di loro.