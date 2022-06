Rompicapo: in quanti vivono qui? Impossibile rispondere

Riesci a risolvere questo difficilissimo rompicapo? Impossibile, quasi nessuno riesce a capire quanti vivono in questa casa. Prova anche tu a rispondere nel modo corretto.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi oltre ad essere un ottimo modo per tenersi impegnati, sono anche molto utili per allenare la mente. Di test ne esistono di moltissimi tipi, come quelli psicologici o visivi.

Quello che vi proponiamo oggi è un vero e proprio rompicapo, vi dobbiamo avvertire sin da subito che non sarà affatto semplice trovare la risposta corretta, infatti quasi nessuno riesce a risolverlo.

Come potete notare nell’immagine è presente un bagno, ma quello che dovrete cercare di capire è: quante persone vivono qui?

Ora concentratevi e provate a ragionare, se proprio non riuscite a risolverlo, qui sotto vi mostriamo la risposta corretta. Cosa stai aspettando? Metti alla prova le tue capacità logiche.

Rompicapo: sai dire quante persone vivono qui?

Se siete arrivati a questo punto o avete trovato la riposta corretta, oppure non avete la più pallida idea di quante persone vivano in questa casa. Come vi avevamo preannunciato non è affatto semplice risolvere questo rompicapo.

La prima cosa da fare è sicuramente osservare bene i dettagli, come potete notare nell’immagine è raffigurato un bagno, quindi per capire quante persone ci sono è necessario osservare bene gli spazzolini.

Il primo indizio che vi diamo è che uno di questi oggetti è nascosto davvero bene, infatti è quasi impossibile da notare. I più lungimiranti avranno sicuramente già visto lo spazzolino sulla lavatrice, ma non è lui, lo spazzolino nascosto.

Voi quanti riuscite a contarne? Uno nel suo contenitore, uno sulla lavatrice e un terzo appoggiato accanto al sapone. Ma se vi dicessimo che nell’immagine è presente anche un quarto spazzolino? Se siete riusciti a notarlo vi facciamo i nostri più grandi complimenti, in caso contrario non abbattetevi, vi servirà ancora un po’ di allenamento.

La risposta corretta è quindi 4 persone, infatti il quarto spazzolino si trova sopra la vasca.

Voi l’avevate trovato? Ora non vi resta che sfidare amici e parenti.