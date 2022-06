Vediamo insieme una particolarissima classifica, per quanto riguarda l’oroscopo, che oggi vi vogliamo proporre.

Come sapete ci piace molto farvi vedere, o meglio leggere e quindi intrattenervi con delle classifiche particolari, in questo caso vi indichiamo quali sono i segni che sono più “malvagi” di altri.

Ma ci teniamo sempre a ricordarvi che non ci sono basi scientifiche, assolutamente, e che è un modo per staccare la spina dai mille impegni che ognuno di noi ha nella giornata, che forse sono anche troppi!

Oroscopo: i 5 segni malvagi dello zodiaco con l’arrivo dell’estate

Iniziamo dall’ultimo posto, dove troviamo l’Ariete, dove quello che pensano e fanno è sempre avvolto dal mistero, nessuno capisce mai nulla, e durante l’estate questo loro aspetto si accentua.

Diventano più malvagi, del loro normale, per avere la possibilità di trarre maggiore vantaggio per loro e rilassarsi maggiormente durante questo periodo dell’anno, e quindi migliorare solamente la loro vita.

Poi troviamo il segno della Vergine, che in questo periodo dell’anno non è assolutamente interessata dal suo vivere in modo saggio, ma solo dal suo interesse personale di stare bene, conta solamente quello.

Anche se va contro i suoi affetti personali, ma lui viene prima di tutto, e mi raccomando, fate attenzione a quello che dice perchè potrebbe usare le parole come una potente arma, anche molto affilata.

Sul podio, ma al gradino più basso troviamo il Toro, che ha un modo di fare sempre molto testardo, ma che in estate diventa all’ennesima potenza e si aggiunge anche un po’ di spirito vendicativo.

Ma verso chi? Tutti quelli che gli hanno fatto del male nei mesi passati, e dove lui non aveva agito, ricordatevi una cosa importante, chi è nato sotto a questo segno non dimentica mai e poi mai nulla, adesso è il momento della rivincita.

Al secondo posto troviamo il Cancro, che è uno dei segni che sarà molto cattivo in questo periodo, e diventerà molto antipatico anche per delle persone che non potevano mai sospettare questa trasformazione.

Si troverà a passare un’estate completamente da solo perchè molte persone andranno via, proprio per il suo modo di fare che ha rivelato in questi ultimi giorni, quindi fate attenzione a quello che succede.

Sul gradino più alto del podio troviamo l’Acquario, che non saranno solo intrattabili ma avranno voglia di rendere pan per focaccia a tutti quelli che gli hanno fatto un torto, ma con del male morale, assolutamente non fisico.

E’ quindi meglio evitare di mettersi contro chi è di questo segno e lasciar scorrere tutto quello che accade nella vita, non conviene arrabbiarsi in una stagione così bella ed incantevole.

E voi siete uno di questi segni e vi siete rivisti nella nostra descrizione? Continuate a seguirci per staccare la spina con noi e rilassarvi bevendo, magari, anche un caffè sul nostro balcone!