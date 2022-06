Doccia: perchè non devi fare la pipì

Vi siete mai chiesti se durante la doccia faccia bene urinare o meno? Con l’articolo di oggi proveremo a spiegarvi come mai non conviene.

Quando fate la doccia, ogni tanto capita che vi scappa di fare la pipi. Molte persone preferiscono aspettare e farla quando si è finito di lavarsi, altri invece decidono di urinare proprio mentre ci si sta lavando.

Con l’articolo di oggi cercheremo di spiegare meglio come mai se avete questa abitudine non dovreste continuare.

In molti sono convinti che fare la pipi sotto il getto dell’acqua calda vi permette di risparmiare, appunto, molta acqua, dato che ogni volta che andiamo al bagno per tirare lo sciacquone in realtà ne sprecano circa 6 litri di acqua.

La dottoressa Teresa Irwin, uroginecologa, in realtà, spiega come mai questa non dovrebbe essere una consuetudine a cui abituarsi e sui social ha cercato di spiegare come mai questa pratica non dovrebbe essere fatta.

Ecco perché non dovete fare la pipi sotto la doccia

Sentire il rumore dello scorrere dell’acqua crea alcune volte una strana associazione al nostro cervello che ci porta al bisogno di fare la pipi.

Secondo gli scienziati, però, non dovremmo urinare dato che la nostra mente poi potrebbe associare ogni rumore di acqua al bisogno di fare la pipi. Quindi per non ritrovarci in difficoltà ogni volta che si apre l’acqua è meglio evitare di prendere questa abitudine.

Insomma, in futuro si potrebbero avvertire questi malesseri, non appena si sente un rumore dell’acqua che scorre.

Ma non sarebbe l’unico motivo per il quale non è consigliato fare la pipì sotto la doccia. Infatti, si potrebbero verificare dei rischi anche per la salute della vescica. Questo è discorso per le donne, che non urinando in piedi, potrebbero trovarsi poi in difficoltà.

Questo vuol dire, infatti, che la vescica non si svuoterà molto bene, in quanto il pavimento pelvico non è molto rilassato.

Quindi, sarebbero questi i motivi per i quali non è consigliato fare la pipì da in piedi (per le donne) e sotto la doccia.

Cercate di non prendere questa abitudine, se in futuro non vorreste avere dei problemi, non appena sentite lo scorrere dell’acqua.

E voi eravate a conoscenza di questi motivi?