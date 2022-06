Una Vita, Aurelio si mette contro David: si scoprono altri dettagli sulla loro situazione, ecco le anticipazioni per la telenovela spagnola.

Dopo il salto temporale, non poteva mancare il ritorno ad Acaçias di Aurelio e Genoveva, due personaggi fondamentali per la telenovela spagnola; sposati, è parso sin da subito come Aurelio non sia il tipo con cui la Salmeron può scherzare.

Il pubblico è stato poi subito incuriosito dal particolare rapporto tra Aurelio e due nuovi personaggi, Valeria e David; proprio contro quest’ultimo ora il Quesada ha qualcosa da ridire, ecco cosa succede nella puntata del 10 giugno dalle anticipazioni.

Una Vita, Aurelio si mette contro David: le anticipazioni per la puntata del 10 giugno

Genoveva nutre parecchi sospetti su David e Valeria, due personaggi che sono in qualche modo (ed è ciò che sfugge alla Salmeron) ad Aurelio; del primo si sa che ha collaborato in affari col Quesada durante la guerra, mentre la seconda è sposata con un uomo che viene minacciato di morte.

Aurelio sembra proteggere Valeria, nonostante la stia ingannando per suoi interessi personali; di recente, la donna invece si è sfogata contro David per il suo comportamento asfissiante, nonostante David si sia giustificato dicendo di stare facendo solamente il suo lavoro.

I due si sono poi riappacificati, ma i guai non sono finiti; Stando alle anticipazioni per il 10 giugno, anche Aurelio avrà modo di scontrarsi con David, intimandogli di guardare Valeria solamente come una donna da proteggere, e non con quelli di un amante.

Il Quesada si è innamorato della donna, oppure il suo interesse per Valeria è di tutt’altra natura? Intanto, la situazione in casa di Felipe è sempre più tragica; dopo la crisi avuta per una discussione con Ramon, questa volta l’avvocato se la prende con l’amico per aver bruciato la cena.

Fortunatamente, l’intervento provvidenziale di Lolita evita che la situazione tra i due peggiori; consultandosi anche con Fabiana e con il suo aiuto, Lolita si mette alla ricerca di una domestica per l’Alvarez-Hermoso.