Sei sorelle, cancellata la programmazione! Ecco cosa succede alla telenovela spagnola in onda su Rai 1 in questa estate.

La lunga tradizione di telenovelas spagnola in Italia sembra non riguardare solamente Il Segreto e Una Vita, in onda su Canale 5, ma anche Sei sorelle, questa volta trasmessa da Rai 1.

La fiction va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15.55 circa, ma per questa occasione potrebbe esserci un problema; ecco cosa succede.

Sei sorelle, cancellata la programmazione! Cosa succede alla messa in onda

La telenovela, che per questa estate sta sostituendo Il Paradiso delle Signore (fiction tutta italiana di grandissimo successo) subirà un breve stop durante il pomeriggio del 13 giugno.

Stando al palinsesto Rai infatti, durante la giornata non ci sarà nessuna puntata della telenovela, che dovrà lasciare spazio all’edizione speciale del TG1 dedicata alle elezioni amministrative.

Come spesso succede, le edizioni speciali dei telegiornali hanno la priorità e dunque, per quel giorno (nella fascia oraria compresa fra le 14 e le 17 circa) gli spettatori Rai non vedranno il proseguo delle trame. Già dal 14 giugno però, tutto tornerà alla normalità e ci sarà la consueta puntata di Sei sorelle, subito dopo le repliche di Don Matteo.

La telenovela spagnola ha avuto un buon esordio, totalizzando quasi il 20% di share, salvo poi scendere progressivamente nei giorni successivi; i numeri non sembrano in linea con Il Paradiso delle Signore, ma agli spettatori pare non dispiacere questa nuova serie.

Per chi non lo sapesse, la telenovela racconta le vicende di sei sorelle di Madrid che, dopo la morte del padre, si troveranno a gestire una fabbrica per mantenere la posizione di famiglia, in un periodo (tra gli anni ’13 e ’16 del ‘900) dove le donne erano relegate ad un ruolo marginale e casalingo.

Oltre alle vicende delle sei sorelle, la telenovela segue anche da vicino le storie dei dipendenti della fabbrica, nonché di altre famiglie influenti della città legate a quella protagonista.