Samuel Peron: addio a Ballando? La voce shock

Ballando con le stelle: Samuel Peron è pronto a dire addio per sempre al noto programma? Da non credere, scopriamo nel dettaglio cosa dicono i primi gossip sulla questione.

Ballando con le stelle è sicuramente uno dei programmi più amati dal pubblico a casa, da sempre tiene compagnia a moltissimi telespettatori. Purtroppo, le ultime indiscrezioni hanno rivelato che presto un protagonista abbonderà il programma.

Stiamo parlando di Samuel Peron, a dare la notizia è stato il settimanale Nuovo Tv, confermando che da settembre non vedremo più il ballerino all’interno del cast della trasmissione.

A quanto sembra sono molti i motivi che hanno portato Peron a prendere questa difficile decisione. Il motivo principale riguarda proprio la danza, infatti Samuel si è stancato di ballare e vuole diventare conduttore.

Scopriamo nel dettaglio le sue parole e cosa sta accadendo nel programma.

Samuel Peron lascia Ballando con le stelle? Ecco la verità

Per moltissimi anni, Samuel Peron ha fatto parte del cast di Ballando con le stelle. Ora il giovane sarebbe pronto a dire addio alla trasmissione per iniziare un nuovo percorso lavorativo.

Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che Samuel si sia stufato della danza, al contrario ha una nuova passione: la conduzione.

Ora vorrebbe diventare il presentatore di qualche programma, chissà magari in futuro lo vedremo al timone di qualche reality famoso.

Per il momento continua a fare parte del cast di Ballando con le stelle, almeno fino a settembre.

In molti ricorderanno che il ragazzo ha iniziato la sua carriera come inviato a Buongiorno benessere di Vira Carbone, poi ha proseguito come opinionista a Oggi di Serena Bortone.

Ora sembra essere pronto per una nuova avventura, per questo motivo gli facciamo un grande in bocca al lupo. Il ballerino ha da poco compiuto 40 anni, ma l’età non è di certo un suo problema, al contrario più passa il tempo e più ha nuovi stimoli.

Intanto sembra che gli autori di Ballando con le stelle stiano cercando dei nuovi talenti.

Se pensate di avere la stoffa giusta, non vi resta che fare il provino con la Rai. Voi cosa ne pensate?