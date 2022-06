Vediamo meglio insieme quali sono i segni dell’oroscopo che a breve avranno il cuore spezzato nei prossimi giorni.

Oggi vi vogliamo proporre una classifica speciale che riguarda l’amore, ma non in positivo, purtroppo, perchè parleremo di quali segni, a breve, avranno una delusione d’amore che forse non era prevista.

Cerchiamo di capire insieme quali sono questi segni e se per caso c’è anche il nostro, ma allo stesso tempo vi ricordiamo che non hanno mai basi scientifiche quindi possono essere un semplice avvertimento, ma nulla di confermato, poi dipende sempre tutto da noi.

Oroscopo: i 3 segni che avranno il cuore spezzato sono loro

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo insieme qual’è il primo segno, il Cancro, che sembra andare in modo completamente contrario alla persona che ha al suo fianco.

Sta vivendo un momento particolare della sua vita e proprio per questo motivo si potrebbe ritrovare anche con il cuore spezzato, ma capita che alcune cose che noi pensavamo perfette poi alla fine non si rivelano tali e finiscono.

Il prossimo segno è quello del Sagittario, che si trova in un momento super romantico della sua vita, ma non è soddisfatto a pieno della persona che ha vicino a lui, hanno ritmi diversi e pensieri diversi.

Quello che prima sembrava unire adesso non lo è più, quindi capisce che deve iniziare a gestire meglio tutto il suo tempo e le vicende amorose, prima che sia troppo tardi e ci si faccia veramente troppo male.

Ultimo segno di oggi è l’Acquario che è uno di quelli maggiormente romantici che ci sono, in questo momento ha varie cose che sta portando a termine ma in amore non sembra ancora giunto il suo momento.

Sta cercando di capire come può risolvere le problematiche che ha, ma forse non c’è soluzione oltre al dirsi addio, ma questa cosa lo fa molto riflettere e soffrire allo stesso tempo.