Miriana Trevisan, problemi con il figlio dopo il Gf Vip: la confessione della showgirl sul suo ritorno a casa dopo tantissimo tempo.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha avuto diversi protagonisti, tra cui sicuramente anche Miriana Trevisan; la showgirl ha avuto modo di rimettersi in gioco e di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico, nonostante non siano mancati gli scontri con altre forti personalità, come Katia Ricciarelli o Soleil Sorge.

Come molti altri concorrenti, la Trevisan ha passato sei mesi nella casa di Cinecittà; un periodo davvero lungo, che ha notato particolarmente tornando a casa e interagendo di nuovo con suo figlio Nicola.

Miriana Trevisan, problemi con il figlio dopo tanti mesi di Grande Fratello Vip

In una recente intervista al settimanale Mio (e riportata da Gossip e TV) la showgirl ha raccontato del su ritorno a casa dopo l’esperienza al reality show di Alfonso Signorini, dove ha potuto riabbracciare suo figlio Nicola.

Ritornare alle consuete dinamiche familiari però, dopo sei mesi d’assenza, non è stato subito immediato. “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci“ ha spiegato la Trevisan nell’intervista.

Ovviamente, sei mesi sono tanti e riabituarsi ad un altro stile di vita impiega del tempo; nonostante questo, Miriana e suo figlio Nicola (avuto dal suo ex Pago) hanno uno splendido rapporto e si sono ritrovati senza problemi. Inoltre, la showgirl ha trovato suo figlio cresciuto e molto più indipendente.

Anche riabituarsi alla vita di tutti i giorni non è stato facile, dopo tanto tempo passato in isolamento nella casa del GF Vip che, seppur spaziosa e piena di comfort, rimane comunque una casa; la stessa Miriana ha rivelato di essere rimasta infastidita persino dal caos del supermercato.

In ogni caso, la Trevisan è ritornata alla vita di tutti i giorni con più energia che mai, con la sua carriera lavorativa che ha iniziato una nuova fase; tra presenze in tv e altri progetti, l’ex-velina di Striscia si è davvero rilanciata.