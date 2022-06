Una Vita Felipe e Ramon, è successo nuovamente: ecco le anticipazioni per la puntata del 9 giugno della telenovela spagnola di Canale 5.

Dopo il salto temporale di cinque anni avvenuto qualche puntata fa, Ramon e Felipe sono ancora protagonisti della telenovela spagnola di Canale 5, anche se in modo totalmente diverso.

I due sono cambiati dall’attentato e, dopo qualche giorno di convivenza, si ritroveranno a scontrarsi come già successo in passato; ecco le anticipazioni per la puntata in onda il 9 giugno.

Una Vita Felipe e Ramon, è successo nuovamente: le anticipazioni per la puntata del 9 giugno

Dopo una lite con Lolita, Ramon ha lasciato la casa dei Palacios ed ha deciso di stabilirsi da Felipe, rimasto solo dopo che Gerardo, sfinito per le continue sfuriate dell’Alvarez-Hermoso, ha deciso di lasciare il lavoro.

La convivenza si rivela sin da subito molto difficile, tanto che Fabiana chiede a Lolita di intervenire; la bottegaia però non muove un dito per il suocero, che continuerà a scontrarsi con le problematiche di Felipe.

Nonostante le continue crisi, l’avvocato ha comunque scritto un discorso per l’inaugurazione della piazza nel quartiere dedicata ad Antonito; nonostante gli scontri, vuole comunque che Ramon sia il primo a sentirlo.

Stando alle anticipazioni, sarà proprio il discorso scritto da Felipe a far scatenare una nuova lite tra i due; Ramon è contrario a questa cerimonia ed è furioso con tutti, dal governo agli anarchici, e non gradisce per nulla le parole scritte dall’avvocato.

Tra i due tornerà il sereno? Questa situazione potrebbe aiutarli a riprendersi, oppure finirà per aggravare ancora di più la loro condizione di salute? Intanto, suscita curiosità non soltanto il rapporto di Valeria con Aurelio, ma anche la figura del maggiordomo dei Quesada, Marcelo.

Il maggiordomo ha assunto una nuova cuoca, Luzdivina, e pare che la ragazza gli ricordi qualcuno; come entrerà a far parte delle trame della telenovela questa nuova domestica? Restate con noi per avere tutte le anticipazioni su Una Vita e non solo.