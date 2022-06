Fedez ed Ambra, sta succedendo ad X Factor: la nuova edizione del talent show comincia a delinearsi ma tutto non va come previsto.

Anche nella nuova stagione televisiva X Factor tornerà in onda pronto a lanciare nuovi talenti musicali davanti al grande pubblico; tra i giudici, non mancano nomi importanti e anche illustri ritorni, come ad esempio quello di Fedez.

Proprio il rapper milanese, di nuovo al talent show, pare sia già ai ferri corti con Ambra Angiolini, con cui non è scattata la scintilla; a riportare la voce è il settimanale di gossip Chi, ecco cosa succede.

Fedez ed Ambra, sta succedendo ad X Factor: i due ai ferri corti?

Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi (e riportato da Gossip e TV) la nuova edizione del talent show non sarebbe iniziata col piede giusto per Fedez e Ambra Angiolini, che secondo le voci avrebbero avuto qualche ‘scontro’ già dalle prime audizioni.

A quanto pare tra i due non è scattato il feeling, come invece successo tra il marito di Chiara Ferragni e Dargen D’Amico e Rkomi; i tre si cercano uno con l’altro anche sui social, mentre Fedez sembri non coinvolgere minimamente l’Angiolini.

“Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X Factor. In giura Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti“ spiega la rivista in merito alla situazione.

I due avranno modo di legare durante il corso dello svolgimento della nuova edizione? Di certo, già vedendo le puntate avremo modo di capire qual è la verità sul loro rapporto.

I due in realtà però, in risposta proprio alla voce, si sono già dilettati in un balletto dietro le quinte del programma sulle note di T’appartengo, con la Angiolini che ha anche commentato scherzosamente una foto di Fedez. Già tutto passato, oppure mai esistito?

Il talent show, dal canto suo, ha intenzione di risollevarsi dopo le ultime due edizioni nn proprio all’altezza delle aspettative a livello di ascolti.