Vediamo insieme che cosa succede nella nuova puntata della nostra soap opera preferita che viene sempre dalla Turchia.

Anche oggi, 9 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave and Beautiful, ovvero la storia di due famiglie molto importanti in città che sono letteralmente nemiche una con l’altra.

Come abbiamo visto, di recente Cesur non ha fatto nulla, neanche se conosceva la verità solamente per l’amore che prova verso la futura moglie, ma sarà veramente così oppure succederà dell’altro, scopriamolo insieme.

Brave and Beautiful: Riza ed il gioco shock

Iniziamo con il dire che Tahsin ha ucciso con un coltello Reyhan ed ovviamente p caduto a terra, questo gli ha provocato una fortissima amnesia, motivo per il quale non ricorda assolutamente nulla degli ultimi 5 anni della sua vita.

Ha infatti dimenticato che Cesur è un suo forte nemico ed è semplicemente il fidanzato della sua adorata figlia, e proprio per questo motivo decide di andare a cena a casa loro, ma quando entra in casa inizia ad avere dei piccoli flash con dei ricordi.

Iniziando dall’incendio creato dove stava per perdere la vita Bulet, e non capendo come mai manca la moglie continua a chiedere alla figlia, e allo stesso Cesur, che fine ha fatto Adalet, ma non possono dirgli la verità come ha consigliato il medico.

Tutti sanno che è stata uccisa dal fratello Riza, ma questa rivelazione potrebbe essere fatale per Tahsin, ecco perchè non possono dire ancora nulla, ma nel mentre, proprio l’uomo che ha tolto la vita alla donna propone un gioco.

L’Alemdaroglu non si fida per niente di lui, ovvero di Riza, ma non può fare altro che assecondarlo, ed aveva pienamente ragione a sospettare perchè era una trappola bella a buona, infatti un proiettile colpisce proprio lui, Cesur.

Che cosa succederà nelle prossime puntata? Si salverà il bel protagonista? Non possiamo fare altro che attendere e vedere insieme con i soliti appuntamenti che vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5.