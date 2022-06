Beautiful grave lutto: cosa è accaduto

Drammatica notizia per uno dei protagonisti di Beautiful, purtroppo il figlio di Jack Wagner, è stato trovato morto in un parcheggio, aveva solo 27 anni. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Impossibile dimenticare Jack Wagner, l’attore che moltissimi anni ha interpretato Nick Marone, il fratellastro di Ridge Forrester, in Beautiful. Purtroppo, nelle ultime ore è arrivata una notizia drammatica sul suo conto, a quanto sembra suo figlio Harrison, è stato trovato senza vita in un parcheggio in America.

La tragedia ha colpito tutta la comunità e i fan della fiction, intanto la polizia sta cercando di capire come siano realmente andati i fatti. Per il momento sono ancora da chiarire le cause del decesso, ma è noto a tutti che il giovane è stato trovato senza vita in un parcheggio di North Hollywood, e che la sua morte è stata dichiarata alle 5:14 di notte.

Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare, il dramma è avvenuto lo scorso giugno e tutt’ora la famiglia non si da pace. Wagner ha avuto suo figlio dalla collega Kristina conosciuta sul set della serie General Hospital.

Per il momento, i giornali locali hanno confermato che le cause del decesso non sono chiare e che le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia realmente successo.

Dramma per un personaggio di Beautiful: Jack Wagner ha perso suo figlio di soli 27 anni

La vita di Harrison Wagner non è stata affatto semplice, infatti in passato ha avuto problemi legati all’alcol, droghe e depressione. In molti ricorderanno quando è scappato per una settimana, non lasciando nessuna traccia ai genitori.

Un momento che ha segnato Jack Wagner, tanto da chiedere di fare un appello televisivo e sui social network. Per il momento i genitori non hanno ancora commentato la tragedia avvenuta, sicuramente saranno sconvolti, infatti erano entrambi legati moltissimo al figlio.