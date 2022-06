Don Matteo, Maria Chiara Giannetta si sfoga sull’accaduto: le parole dell’attrice in un’intervista a Il Messaggero, dopo le premiazioni.

Negli ultimi mesi, Maria Chiara Giannetta si è imposta sul piccolo schermo grazie alle fiction Rai, prima con Blanca (che l’ha vista come assoluta protagonista) e ora, di recente, con la nuova stagione di Don Matteo.

Dopo essere stata premiata ai Nastri d’Argento, proprio grazie alla sua performance nei panni della detective cieca, l’attrice ha lascito una lunga intervista a Il Messaggero dove si è sfogata sull’accaduto; ecco le sue parole.

Don Matteo, Maria Chiara Giannetta si sfoga sull’accaduto: le parole nell’intervista

Parlando dopo la premiazione al noto giornale, la Giannetta (presente anche sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo) ha avuto modo di parlare di questi ultimi mesi, coronati da un grandissimo successo ma anche da un crescente numero di ‘haters’.

Come rivelato dall’attrice infatti, a molti non è piaciuta la scelta di sostituire Montedoro con la Giannetta. “Sui social me ne hanno dette di tutti i colori. Sono stata malissimo” ha spiegato l’attrice, vedendo tutto quest’odio social ingiustificato come una grande ingiustizia.

A prescindere da alcuni commenti, la Giannetta ha fatto come sempre il suo lavoro splendidamente, con una performance brillante anche in Don Matteo; dopo Blanca, un’altra conferma per l’attrice, che svela anche un retroscena sulla fiction che la vede protagonista.

“Cercavano un’attrice con più esperienza della mia. Ma io ho studiato e portato ai produttori la mia idea del personaggio che in alcuni aspetti mi somiglia“ ha rivelato, circa la scelta della produzione di affidarle il ruolo.

Visto il suo grande successo come attrice, l’agenda della Giannetta è fitta di impegni; oltre a girare la seconda stagione di Blanca, l’attrice ritornerà anche in Buongiorno mamma 2 insieme a Raoul Bova, con cui collabora anche in Don Matteo.

I due attori si ritroveranno anche nella 14esima stagione dell’amata fiction Rai, ormai ufficialmente senza Terence Hill; altre occasioni per mostrare tutto il suo grande talento.