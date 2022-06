De Martino, svelato quanto guadagna per una serata in discoteca: i rumor sul ballerino e conduttore campano, ex-allievo di Amici.

Per Stefano De Martino questo sembra essere davvero un periodo d’oro. Dopo aver avuto un programma tutto suo su Rai 2, il ballerino è tornato al talent show di Maria De Filippi nella veste di giudice del serale; inoltre, nella vita privata ha riunito la famiglia con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago.

Di recente però, sul web è emersa un’indiscrezione riguardante i guadagni di De Martino, che non proverrebbero solamente dalle sue apparizioni in tv; ecco i rumors sulle cifre per una serata in discoteca.

De Martino, svelato quanto guadagna per una serata in discoteca: la voce a riguardo

Stando a quanto riportato da Pipol TV sul suo profilo Instagram (riportato anche da Gossip e TV), De Martino per le sue serate in discoteca porterebbe a casa una cifra più che considerevole.

Da come si legge infatti, la sua paga sarebbe di circa 15mila euro per serata, sicuramente una cifra molto alta e praticamente inaccessibile alle persone comuni per una sola giornata di lavoro.

A quanto pare poi, questa cifra impiegherebbe solamente De Martino per un’ora di DJ Set; questa però sembrerebbe essere una richiesta dell’entourage del conduttore, che vorrebbe mantenere il più separate possibili le attività nelle serate (non sponsorizzate dunque da storie sul profilo Instagram di Stefano) e quella in televisione.

Sarà davvero così? Il diretto interessato non ha, per il momento, dichiarato nulla in merito e dunque quanto riportato potrebbe essere solamente una voce. In ogni caso, la carriera di Stefano va a gonfie vele, così come la sua vita privata; ospite nell’ultimo appuntamento del Maurizio Costanzo Show, il ballerino ha confermato il ricongiungimento con Belen, dopo la rottura della showgirl e conduttrice argentina con Antonino Spinalbese.

“Bene, sì bene bene. È la verità. Come diceva una canzone, tutto il resto è vita” ha risposto Stefano alla diretta domanda di Maurizio Costanzo, rivelando però di non voler di nuovo convolare a nozze.