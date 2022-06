Chiara Ferragni: inizia l’estate e mostra un lato nascosto di lei

La nota fashion blogger si mostra sempre più sensuale sui social: ecco la foto di Chiara Ferragni che ha infuocato il web.

Da sempre al centro di critiche e lusinghe, nelle ultime settimane Chiara Ferragni è riuscita a far parlare nuovamente di sé in seguito alla pubblicazione di alcuni scatti particolarmente sensuali. In molti infatti tendono ancora ad associare il ruolo di mamma alla figura di una donna pudica, elegante e poco incline a mostrare le forme.

Al contrario, Chiara Ferragni ha sempre dimostrato di non sentirsi parte di quel concetto tradizionale. Per questo motivo, spesso e volentieri, i suoi post offrono terreno fertile per un dibattito tra chi si congratula per la sua bellezza e chi invece la ritiene volgare e fuori luogo.

L’estate poi offre l’atmosfera giusta per scatti posati in piscina e al mare, sfoggiando un sensualissimo costume. E’ proprio quello che è successo recentemente alla nota influencer: lo scatto che la ritrae illuminata dai raggi del sole e avvolta dalle onde di una piscina privata ha letteralmente infuocato il web, sia positivamente che negativamente. Vediamo insieme il famoso post.

Chiara Ferragni: il lato B da urlo divide il web

Ebbene sì, Chiara Ferragni è tornata al centro del gossip e della cronaca rosa a seguito della pubblicazione di una foto che la ritrae in piscina con indosso semplicemente un micro costume nero. Reggiseno e brasiliana che lasciano poco spazio all’immaginazione, ma che comunque le permettono di essere sensuale senza cadere della volgarità. Di opinione diversa sono alcuni followers della fashion blogger, i quali invece hanno considerato lo scatto volgare.

Moltissimi hanno apprezzato la forma fisica dell’imprenditrice digitale, dichiarato che la Ferragni possa ufficialmente fare concorrenza alla nota conduttrice e showgirl argentina, Belen Rodriguez. Altri invece hanno ironizzato sulla tendenza delle influencer di mostrare il gluteo scolpito su Instagram – “Incomincia la stagione dei “panettoni” all’aria” oppure “Chiara, leva sto cu**** ti prego”. Insomma, come spesso accade in questi casi, il web si è diviso tra gli utenti dalla mentalità più aperta e tra quei followers che invece amano insultare i personaggi pubblici su Instagram (forse per un po’ di invidia?).

In ogni caso, occorre mantenere un oggettività di fondo: Chiara Ferragni è una giovane donna matura, reduce da ben due gravidanze e (diciamolo) attualmente è in splendida forma. Del resto, la stagione calda è appena iniziata e dobbiamo cominciare a rassegnarsi riguardo la raffica di immagini di questo tipo che ci capiteranno proprio sotto gli occhi.