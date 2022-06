Brave and Beautiful: Suhan ci riesce per amore di Cesur

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento di oggi con la nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 8 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, dove le storie stanno diventando sempre più intrecciate una all’altra e dove i telespettatori sono sempre più incollati al piccolo schermo.

Scopriamo quindi che cosa andrà in onda oggi, dove sembra che alla fine giustizia si fatta, ma sarà veramente così oppure no? Scopriamolo insieme leggendo le prossime righe che ci aspettano.

Brave and Beautiful: Riza va in prigione!

Iniziamo con il dire che Cesur è assolutamente convinto che Riza sia il colpevole di bel oltre che un crimine, ovvero ha ordinato di rapire e poi di uccidere sia Fugen che Salih, ma sembra che non abbia prove per incastrarlo, in modo particolare per la morte della sua adorata madre.

Ma è sempre più convinto che dietro alla sua morte, ovvero a quella di Adalet c’è nuovamente lo zampino del fratello di quest’ultima, la ragazza non è possibile che sia svanita nel nulla da un giorno ad un altro.

Anche la moglie di Tahsin è stata uccisa, e crede proprio che sia Riza ad aver commesso il fatto, e per questo motivo, Cesur decide di andare dal procuratore Serhat chiedendogli che l’uomo torni dietro alla sbarre.

Perchè lui è colpevole, non c’è niente da fare, ma purtroppo, anche in questo caso non ci sono prove per poter fare quello che richiede a gran voce il protagonista della nostra soap opera.

Cesur è triste e sconsolato ma sa che c’è Suhan che è pronta a prendere il mano le redini della situazione, e nel mentre, avvisa tutti i cittadini di Korludag su quanto può essere pericoloso Riza.

E alla fine, in qualche modo, riesce ad ottenere quello che si era ripromesso di fare, grazie alla sua amorevole sposa che ha messo in piedi un piano incredibile, cadendo nella sua trappola.

D’accordo con il procuratore riesce anche a sapere dove ha nascosto il corpo di Adalet, e la voce della sua scomparsa inizia a girare per tutto il paese, ma il medico di Tahsin chiede che l’uomo continui a rimanere all’oscuro.

Dopo lo shock che ha avuto anche questa informazione potrebbe essere letale per lui, che cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Non ci resta che attendere e scoprire insieme sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.