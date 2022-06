Vediamo insieme cosa possiamo vedere oggi con la nuova puntata della soap opera che si svolge a Madrid e vede come protagoniste sei donne.

Anche oggi, 7 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, dove la trama sta diventando, nel corso dei giorni sempre più intrigata per mantenere il segreto.

Ovvero la morte del padre delle sorelle Silva, e la possibilità che loro portino avanti la società di famiglia, cosa che nella Madrid di inizio secolo era assolutamente impensabile, ma vediamo meglio insieme.

Sei sorelle anticipazioni: Diana sa come evitare lo sciopero

Iniziamo con il dire che Adela è assolutamente senza parole e con lei anche Diana, le due sorelle hanno decido di prendere le redini dell’azienda, e Diana è riuscita a convincere Don Aurelio a farsi anticipare dei soldi per comprare i panni verdi dei tavoli da gioco.

Mentre Adela ha un colloquio con German Riviera, per non perdere come cliente la Ville de Paris, ovvero uno dei maggiori clienti della Tessuti Silva, perchè ci sono dei ritardi sulla consegna dei materiali.

Le due donne, cercano di trovare anche altri soldi per poterli mettere sempre nell’azienda, vendendo dei cimeli di famiglia ed evitare dei problemi con i vari operai che non vengono pagati da giorni.

In fabbrica, infatti c’è una aria molto tesa e Jesus, che è diventato lo scagnozzo di Don Ricardo, sta facendo qualsiasi cosa per andare contro alle Silva, e per dare un taglio a tutto, Diana farà un proposta.

Decide infatti di offrire ad Adela, Francisca e Blanca di lavorare direttamente nell’azienda, abbassando come prima cosa i costi e poi potrebbero anche riconquistare la fiducia dei lavoratori.

L’idea geniale di Diana viene accolta in modo molto favorevole da Adela e da Celia, che aveva pensato da prima di fare questo gesto, ma c’è solamente un’ostacolo, ovvero imparare ad usare i macchinari.

A questo punto arrivano in loro soccorso, Petra e Miguel che ovviamente avvisano che è molto pericoloso e che la tragedia potrebbe essere dietro l’angolo, quindi devono fare massima attenzione.